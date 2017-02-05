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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:30

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В Каспийском море произошло землетрясение

В акватории Каспия 5 февраля зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7 балла. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Google maps
Землетрясение, по данным НАНА, зафиксировано 5 февраля в 06:17 по местному времени на глубине 60 километров.

Координаты гипоцентра 40°28′12″ северной широты, 51°52′48″ восточной долготы.

Землетрясение произошло примерно в 358 километрах от Актау.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 3,2 балла в Каспийском море было зарегистрировано 2 февраля.


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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:42
Расыменде, Маңғыстаудың жағажайы сұлу әйелдің бейнесіне ұқсайды...
 
 

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