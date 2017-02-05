В Каспийском море произошло землетрясение

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Землетрясение, по данным НАНА, зафиксировано 5 февраля в 06:17 по местному времени на глубине 60 километров.
Координаты гипоцентра 40°28′12″ северной широты, 51°52′48″ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 358 километрах от Актау.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 3,2 балла в Каспийском море было зарегистрировано 2 февраля.
Координаты гипоцентра 40°28′12″ северной широты, 51°52′48″ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 358 километрах от Актау.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 3,2 балла в Каспийском море было зарегистрировано 2 февраля.