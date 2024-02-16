Нефтяные отходы загорелись на одном из преприятий в Мангистау

На территории предприятия ТОО «Индустриальный парк Мангистау» в производственной зоне №5 произошло возгорание нефтехимических отходов внутри 63-метровой (диаметром пять метров) башни, пришедшей в негодность.



Площадь горения составила около 60 квадратных метров.



Силами ДЧС задействовано 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина возгорания выясняется.