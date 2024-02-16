Нефтяные отходы загорелись на одном из преприятий в Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС по Мангистауской области
На территории предприятия ТОО «Индустриальный парк Мангистау» в производственной зоне №5 произошло возгорание нефтехимических отходов внутри 63-метровой (диаметром пять метров) башни, пришедшей в негодность.
Площадь горения составила около 60 квадратных метров.
Силами ДЧС задействовано 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина возгорания выясняется.
Площадь горения составила около 60 квадратных метров.
Силами ДЧС задействовано 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина возгорания выясняется.
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