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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:38

Просмотров: 1444

В ДТП на трассе Шетпе-Бейнеу пострадали четыре человека

Вызов в диспетчерскую службу санавиации Мангистауской областной больницы поступил в 02:00 в ночь на 29 декабря. На место выехала бригада санитарной авиации в составе реаниматолога, травматолога и хирурга.

Фото из архива «Лады»
После осмотра врачей двоих пострадавших отпустили домой. Один мужчина с сотрясением головного мозга и множественными травмами госпитализирован в отделение травматологии областной больницы.

- Больше всех пострадала женщина 1962 года рождения. У нее множественные переломы конечностей, ушиб грудной клетки, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Пострадавшая госпитализирована в отделение травматологии областной больницы. Находится в стабильно тяжелом состоянии, - прокомментировал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы.


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Комментарии ( 2 )

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  • manwyk
 37090 (Посетители) Сегодня, 13:50
Всегда надо разбираться, но суть от этого не меняется. Сделали дорогу - начали гонять. Не умеешь - не берись!
 
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  • 37090
  • manwyk
  • fitter
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 13:35
надеюсь водила выжил -пора за такое водил сажать -если в бошке мяса нет-* то ограждать надо от нормальных людей! каждый день бьются и всё равно топят* и топят -будто бы у нитх индульгенция есть от всевышнего*-куда вы несётесь??? говорят на встречу с богом не бывает опозданий!
 
 

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