В ДТП на трассе Шетпе-Бейнеу пострадали четыре человека

Фото из архива «Лады»

После осмотра врачей двоих пострадавших отпустили домой. Один мужчина с сотрясением головного мозга и множественными травмами госпитализирован в отделение травматологии областной больницы.



- Больше всех пострадала женщина 1962 года рождения. У нее множественные переломы конечностей, ушиб грудной клетки, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Пострадавшая госпитализирована в отделение травматологии областной больницы. Находится в стабильно тяжелом состоянии, - прокомментировал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы.