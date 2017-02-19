В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП

Последствия ДТП
Происшествие, по словам Нурсерика Абилова, случилось под утро 18 февраля. Неизвестный водитель протаранил стоящую на парковке Daewoo Nexia. Та, в свою очередь, по инерции задела Lada Granta и рядом стоящую Kia Rio.
На Daewoo Nexia, на месте удара, остались следы красной краски, вероятно, с машины нарушителя.
Водители трех пострадавших автомобилей написали заяление в УВД Актау. Камеры видеонаблюдения, по их словам, на месте отсутствуют.
Как сообщили в правоохранительных органах, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Напомним, возле Центра обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне в декабре 2016 года мужчина выбил стекла у нескольких машин. У некоторых авто он оторвал зеркала заднего вида. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 23-летнего местного жителя. Он дал признательные показания.
Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.
На Daewoo Nexia, на месте удара, остались следы красной краски, вероятно, с машины нарушителя.
Водители трех пострадавших автомобилей написали заяление в УВД Актау. Камеры видеонаблюдения, по их словам, на месте отсутствуют.
Как сообщили в правоохранительных органах, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Напомним, возле Центра обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне в декабре 2016 года мужчина выбил стекла у нескольких машин. У некоторых авто он оторвал зеркала заднего вида. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 23-летнего местного жителя. Он дал признательные показания.
Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.