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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:15

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В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП

Видео и фотографии последствия ДТП на парковке напротив Центра обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне прислал пользователь Нурсерик Абилов.

Последствия ДТП
Происшествие, по словам Нурсерика Абилова, случилось под утро 18 февраля. Неизвестный водитель протаранил стоящую на парковке Daewoo Nexia. Та, в свою очередь, по инерции задела Lada Granta и рядом стоящую Kia Rio.

В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП


На Daewoo Nexia, на месте удара, остались следы красной краски, вероятно, с машины нарушителя.

В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП


Водители трех пострадавших автомобилей написали заяление в УВД Актау. Камеры видеонаблюдения, по их словам, на месте отсутствуют.

Как сообщили в правоохранительных органах, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Напомним, возле Центра обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне в декабре 2016 года мужчина выбил стекла у нескольких машин. У некоторых авто он оторвал зеркала заднего вида. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 23-летнего местного жителя. Он дал признательные показания.
Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.



В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП
В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП
В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП
В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП
В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП
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Комментарии ( 2 )

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Адай_362 (Посетители) Сегодня, 15:46
500 мын томпактау сияктыго
 
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  • бася
  • Сергей Владимиров
 trump (Посетители) Сегодня, 15:27
По-ходу, рецидив, ребята.
Несколько машин возле Центра обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне пострадали от рук неизвестных. Выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида. Также в салоне лежат камни, которыми, скорее всего, выбивали стекла. На одном из автомобилей видны следы похожие на кровь.


Ничего, амнистия и не такое спишет..
 
 

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