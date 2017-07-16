Сейчас на сайте
2537
объявлений
  • Продам Грамластинки виниловые за 800 тенге
  • Ремонт бытовой техники:
  • Продам Газовую плиту Nord за 22 000 тенге
  • Продам Сплит-систему Beko за 52 000 тенге
  • Сплит-системы
  • Ремонт сплит-систем, 2 000 тенге
  • Ремонт и наладка
 

«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 16 Июля
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.72 KZT
  • €1 = 372.89 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:01

Просмотров: 627

Похищение велосипеда из подъезда в Актау попало на видео

Ночную кражу трехколесного велосипеда запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на первом этаже в подъезде дома в 11 микрорайоне.

Кадр видео
Инцидент, по словам владельца велосипеда, произошел после полуночи 13 июля. Хозяева заметили кражу днем в 11:00.

- Даже по видеозаписи заметно, что человек хорошо обдумал план. Он раньше заходил и знает, что здесь установлена камера видеонаблюдения, поэтому натянул футболку на лицо. Возможно, он знает и код подъезда, - отметил владелец похищенного велосипеда Алмаз.


После кражи владелец обратился в участковый пункт 11 микрорайона, затем в городское УВД.

Похищение велосипеда из подъезда в Актау попало на видео


- Дежурный УВД меня направил к следователю, которому я показал видеозапись, объяснил ситуацию. Меня попросили предоставить видео. На следующий день я уехал на вахту. Вторая попытка написать заявление 14 июля тоже оказалась безуспешной. Во-первых, мне сделали замечание, что я не закрепил велосипед и хранил его в подъезде. При разговоре уже с другим следователем, он попросил меня немного подождать. Но было уже поздно, и я ушел домой. Так заявление у меня и не приняли, - рассказал владелец велосипеда.


Знакомые посоветовали Алмазу разместить видеозапись в социальные сети.

Похищение велосипеда из подъезда в Актау попало на видео


- Может, кто-то заметил и сообщит о данном факте. Если этот человек увидит – сыграет совесть, и он вернет его или не будет пользоваться этим велосипедом. Его я заказывал из Китая пять лет назад примерно за 60 тысяч тенге. На нем катались моя жена с дочкой, - добавил Алмаз.


По словам Алмаза, он не опасался за велосипед, надеясь на камеру видеонаблюдения и установленный домофон на входной двери подъезда.



Фото автора


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Слушатель (Посетители) Сегодня, 21:38
на набережной скоро появится у тех кто их в аренду сдает, перекрасят, переделают может чуть, для чего еще такой велосипед воровать?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Zolotoy (Посетители) Сегодня, 21:35
А почему не оштрафовали хозяина велика, за оставленное безхозом в подъезде имущество? Вроде как по закону - такой штраф предусмотрен!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 21:10
Тихо *** стырил и ушёл - называется "нашёл" crazy
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика