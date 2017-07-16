Похищение велосипеда из подъезда в Актау попало на видео

- Даже по видеозаписи заметно, что человек хорошо обдумал план. Он раньше заходил и знает, что здесь установлена камера видеонаблюдения, поэтому натянул футболку на лицо. Возможно, он знает и код подъезда, - отметил владелец похищенного велосипеда Алмаз.

- Дежурный УВД меня направил к следователю, которому я показал видеозапись, объяснил ситуацию. Меня попросили предоставить видео. На следующий день я уехал на вахту. Вторая попытка написать заявление 14 июля тоже оказалась безуспешной. Во-первых, мне сделали замечание, что я не закрепил велосипед и хранил его в подъезде. При разговоре уже с другим следователем, он попросил меня немного подождать. Но было уже поздно, и я ушел домой. Так заявление у меня и не приняли, - рассказал владелец велосипеда.

- Может, кто-то заметил и сообщит о данном факте. Если этот человек увидит – сыграет совесть, и он вернет его или не будет пользоваться этим велосипедом. Его я заказывал из Китая пять лет назад примерно за 60 тысяч тенге. На нем катались моя жена с дочкой, - добавил Алмаз.

Инцидент, по словам владельца велосипеда, произошел после полуночи 13 июля. Хозяева заметили кражу днем в 11:00.После кражи владелец обратился в участковый пункт 11 микрорайона, затем в городское УВД.Знакомые посоветовали Алмазу разместить видеозапись в социальные сети.По словам Алмаза, он не опасался за велосипед, надеясь на камеру видеонаблюдения и установленный домофон на входной двери подъезда.