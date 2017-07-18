В Мангистаускую областную больницу госпитализирован мужчина с ножевым ранением в сердце

Приемный покой МОБ. Фото автора

В приемный покой МОБ мужчину доставили полицейские, которые обнаружили пострадавшего на улице. В момент госпитализации значение артериального давления 40-летнего мужчины составило 40 и 20 мм ртутного столба.



- У пациента множественные раны грудной клетки. Одна из ран грудной полости вызвала подозрение на ранение легкого и сердца. При торакотомии (хирургическое вскрытие грудной клетки) обнаружено ранение левого желудочка сердца. Рана ушита, утром больного сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Он находится в сознании, гемодинамика стабильная, планируется перевод из реанимации в отделение кардиохирургии, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев.