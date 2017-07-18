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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 1126

В Мангистаускую областную больницу госпитализирован мужчина с ножевым ранением в сердце

Пострадавший поступил без сознания 17 июля в 19:00, его экстренно прооперировали кардиохирурги Мангистауской областной больницы (МОБ). Об этом рассказал Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургии.

Приемный покой МОБ. Фото автора
В приемный покой МОБ мужчину доставили полицейские, которые обнаружили пострадавшего на улице. В момент госпитализации значение артериального давления 40-летнего мужчины составило 40 и 20 мм ртутного столба.

- У пациента множественные раны грудной клетки. Одна из ран грудной полости вызвала подозрение на ранение легкого и сердца. При торакотомии (хирургическое вскрытие грудной клетки) обнаружено ранение левого желудочка сердца. Рана ушита, утром больного сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Он находится в сознании, гемодинамика стабильная, планируется перевод из реанимации в отделение кардиохирургии, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев.


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Комментарии ( 1 )

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  • Mestnyi
  • nadiuna
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:07
Это делают приехавшие в страну, но не нашедшие работу "отандасы". Теперь нужно думать, как отправить их обратно. Беспредела от них через край.
 
 

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