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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:28

Просмотров: 919

Житель Актау нанес себе ножевое ранение в грудь

Пациента прооперировали в отделении кардиореанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Об этом рассказал Бауржан Оспанов, заведующий отделением кардиореанимации Мангистауской областной больницы (МОБ).

Приемный покой МОБ. Фото автора
В МОБ бригада скорой помощи доставила 50-летнего жителя 26 микрорайона Актау 2 августа в 21:10. При ранении, как рассказал Бауржан Оспанов, повреждено легкое, сердце не задето.

- У пациента повреждено правое легкое. Проведена боковая торакотомия (вскрытие грудной клетки), ушито легкое. Как рассказал дежурный врач, пациент поступил в сильном алкогольном опьянении. Сопровождающие больного сообщили, что мужчина пытался совершить суицид на глазах у родственников. Сейчас пациент переведен в отделение хирургии, состояние стабильное, - прокомментировал Бауржан Оспанов.


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Комментарии ( 2 )

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 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:15
Очередной самурай? Японцев тут только не хватало.
 
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 alexg (Посетители) Сегодня, 11:02
Хорошо хоть не в спину.
 
 

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