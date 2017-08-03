Житель Актау нанес себе ножевое ранение в грудь

Приемный покой МОБ. Фото автора

В МОБ бригада скорой помощи доставила 50-летнего жителя 26 микрорайона Актау 2 августа в 21:10. При ранении, как рассказал Бауржан Оспанов, повреждено легкое, сердце не задето.



- У пациента повреждено правое легкое. Проведена боковая торакотомия (вскрытие грудной клетки), ушито легкое. Как рассказал дежурный врач, пациент поступил в сильном алкогольном опьянении. Сопровождающие больного сообщили, что мужчина пытался совершить суицид на глазах у родственников. Сейчас пациент переведен в отделение хирургии, состояние стабильное, - прокомментировал Бауржан Оспанов.