Последствия ДТП на трассе Актау-Каламкас сняли на видео очевидцы

- Дорога покрылась слоем льда и превратилась в каток, - сообщают очевидцы.
Ранее пользователи сообщили о ДТП с участием автобуса.
В дорожном инциденте, как сообщают очевидцы, никто не пострадал.
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Комментарии ( 4 )
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