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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 3251

Последствия ДТП на трассе Актау-Каламкас сняли на видео очевидцы

Дорога, как сообщают очевидцы, покрылась тонким слоем льда.

Скриншот видео
По сообщению очевидцев, автомобиль BMW съехал в кювет. Авария, как утверждает автор видео, произошла сегодня, 2 января, на трассе Актау-Каламкас.



- Дорога покрылась слоем льда и превратилась в каток, - сообщают очевидцы.



Ранее пользователи сообщили о ДТП с участием автобуса.





В дорожном инциденте, как сообщают очевидцы, никто не пострадал.


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Комментарии ( 4 )

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  • мунайши73
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 Trykster (Посетители) Сегодня, 20:59
мунайши73,
Во все времена сыпали дорогу и во впадине и на Каражанбас,а что изменилось ничего,строй поменялся и обком стал акиматом и именно поэтому на полуострове кончился песок про соль даже не заикаюсь,изменилось отношение к людям и к их жизни в целом,остаётся только читать сводки о покойничках и катастрофах. Само отношение к людям изменилось.
Цитата: мунайши73
Ну,Петрович!
При чём тут он?
 
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  • Trykster
  • Банкир
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:50
Цитата: Trykster
Такая дорога несёт в себе крупные неприятности,а чего стоило нашему акимату направить туда технику и просыпать весь путь


Ну,Петрович!
Ежели гололёд,то не хрен туда соваться.Если их предупредили.
Нефтяные компании должны сами заботиться, как вахту на работу привезти. Пущай вертолёты нанимают. А ежели роженица или тяжело больной, то это мчс работа.
 
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  • Trykster
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 20:41
А что БД уже нет в компаниях?
 
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Trykster (Посетители) Сегодня, 20:38
Такая дорога несёт в себе крупные неприятности,а чего стоило нашему акимату направить туда технику и просыпать весь путь.рискуют водители и вахты,а у всех семьи кредиты и свои проблемы,вопрос только один почему не посыпают или у нас с песком проблемы и с солью. Ладно фейерверк был убыточным и смешным,но трассу можно посыпать,что бы МЧС свои ужастики тут не публиковали.
 
 

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