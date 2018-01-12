Получивший огнестрельное ранение в голову житель Мангистау вышел из комы

Рентгенография черепа показала, что металлическая пуля размером 2,5 см, покрытая резиной, застряла в самом центре головного мозга. Томография головы в этом случае была противопоказана ввиду наличия в голове металла.
- Мы провели первичную нейрохирургическую обработку пулевого ранения черепа и головного мозга. Была обширно повреждена мозговая ткань, пулю доставать было сложно. Через несколько дней пациент начал реагировать и постепенно вышел из комы. Состояние оценивается как средней тяжести, он начал ходить. У него частичное нарушение речи, слабость в правой руке. Обширный раневой канал требует дальнейшего лечения, тем не менее это хороший результат для молодого человека – пациенты с таким ранением обычно находятся в коме более длительно. Прогноз благоприятный, но вопрос трудоспособности будет решен позднее, - прокомментировал Борис Чагай.
Со слов нейрохирурга, подобные случаи в отделении не редки.