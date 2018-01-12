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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:23

Просмотров: 851

Получивший огнестрельное ранение в голову житель Мангистау вышел из комы

Молодой человек 1995 года рождения был доставлен в Мангистаускую областную больницу (МОБ) 18 декабря с огнестрельным ранением в голову в состоянии комы. Нейрохирурги извлекли пулю из головного мозга пострадавшего. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Об этом рассказал Борис Чагай, исполняющий обязанности заведующего отделением нейрохирургии МОБ.

Здание МОБ. Фото автора
Со слов друзей молодого человека, он стал участником драки 17 декабря. На следующий день обидчики выстрелили ему в голову из травматического пистолета «Оса». В больницу пострадавшего привезли в тяжелом состоянии.

Рентгенография черепа показала, что металлическая пуля размером 2,5 см, покрытая резиной, застряла в самом центре головного мозга. Томография головы в этом случае была противопоказана ввиду наличия в голове металла.

- Мы провели первичную нейрохирургическую обработку пулевого ранения черепа и головного мозга. Была обширно повреждена мозговая ткань, пулю доставать было сложно. Через несколько дней пациент начал реагировать и постепенно вышел из комы. Состояние оценивается как средней тяжести, он начал ходить. У него частичное нарушение речи, слабость в правой руке. Обширный раневой канал требует дальнейшего лечения, тем не менее это хороший результат для молодого человека – пациенты с таким ранением обычно находятся в коме более длительно. Прогноз благоприятный, но вопрос трудоспособности будет решен позднее, - прокомментировал Борис Чагай.

Со слов нейрохирурга, подобные случаи в отделении не редки.


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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
 Ёж (Посетители) Сегодня, 10:40
Цитата: Mestnyi
Когда менты уже начнут работать нормально

Когда у них отнимут асфальт.
 
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  • Mestnyi
  • Zhanik
  • русалка
  • Ёж
  • arelav_74
  • Taidan
 сембай (Посетители) Сегодня, 10:02
Хвала нейрохирургам во главе с Б.Чагай!!! Жас жанға Алла қуат берсін, жазылып қатарға қосылсын.
 
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  • Ян
  • Ёж
  • arelav_74
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:56
Со слов нейрохирурга, подобные случаи в отделении не редки.


Эта фраза просто жесть...
Когда менты уже начнут работать нормально, заниматься профилактикой, а не только отлавливать шакалов по факту, после того, как они людям в голову стреляют...?
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 09:48
Со слов нейрохирурга, подобные случаи в отделении не редки.


Анекдот про братков-
запись хирурга: пять пулевых ранений в голову. Мозг не задет.
 
 

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