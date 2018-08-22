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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 1729

В Мангистау два человека пострадали от укуса каракурта

Первый инцидент произошел 16 августа, второй – 21 августа. Оба пострадавших находятся в отделении токсикологии Мангистауской областной больницы (МОБ) в стабильном состоянии. Об этом сообщила Жайнагуль Ильясова, заместитель директора Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Карета скорой помощи. Фото автора
В первом случае подростка 2003 года рождения кардиобригада областной Скорой помощи доставила в отделение реанимации МОБ 16 августа без сознания в 11:56 из села Таушык.

Второй пострадавший 1992 года рождения обратился самостоятельно в Скорую помощь из поселка Приморский 21 августа в 12:00 часов.

Как сообщили в МОБ, оба пострадавших находятся в отделении токсикологии в стабильном состоянии.

Чем опасен укус каракурта?
Укус каракурта — это реальная угроза для жизни и здоровья. По статистике, 4-6% укушенных пауком умирают. Ядовиты не только самки, но и самцы, и молодые особи. Но самки гораздо опаснее в том плане, что при укусе они выделяют больше яда. Главная опасность заключается в том, что люди не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы которого проявляются только через несколько минут. Кусают эти пауки не больно – как иголочка уколола. Яд же обладает нейротоксическим действием, поэтому у пострадавшего возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы.
Каковы признаки укуса?
Мышцы живота напрягаются, становятся твердыми, «деревянными». Мышцы ног, наоборот, слабеют.
У пострадавшего нарушается походка, ноги немеют, подкашиваются – человек падает. Может появиться рвота, судороги.
Дыхание становится поверхностным, по лицу стекает обильный пот, глаза наливаются кровью.
Боль, испуг, панический страх смерти заставляют пострадавшего метаться, стонать, кричать. Кажется, еще мгновение, и жизнь уйдет.
Действительно, при укусах самками через два часа может наступить летальный исход. У молодняка или самцов укусы менее болезненные, переносятся легче. Надеяться на то, что боль пройдет сама, ни в коем случае нельзя. Чем раньше человек обратится к врачу, тем быстрее наступит выздоровление.
Алгоритм оказания доврачебной помощи
Своевременно оказанная первая помощь при укусе каракурта – гарантия жизни и здоровья человека. Так как не всегда есть возможность быстро доставить пострадавшего в больницу, нужно самостоятельно или с помощью другого человека удалить и обезвредить яд:
В первые три минуты при укусе паука нужно прижечь это место по методу Марковского – две спички приложить к ранке, третьей – поджечь на несколько секунд. Можно использовать горящую сигарету.
Нет смысла прижигать ранку, если прошло более трех минут после укуса.
Можно использовать метод выдавливания яда из ранки. Для этого нужно захватить место укуса в складку и в течение пяти минут выдавливать содержимое ранки.
Ранку нужно закрыть сухой, чистой повязкой. Укушенную конечность желательно обездвижить.
При сильных болях нужно выпить спазмолитики (Анальгин, Ибупрофен), приложить холодный компресс. Лицам, склонным к аллергии, рекомендуется принять антигистаминный препарат (Диазолин, Супрастин, Тавегил, Лоратадин).
Для быстрейшего выведения токсинов пострадавшим нужно обеспечить обильное питье. Гипертоникам рекомендуется выпить гипотензивный препарат.
Дальнейшее специализированное лечение – только в стационаре.


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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:04
Необходимо Отсосать! chih

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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