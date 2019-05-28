На трассе Актау-Акшукур насмерть сбили мужчину

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По информации очевидцев, автомобиль Toyota Camry совершил наезд на мужчину, который скончался на месте ДТП.
Как сообщили в Скорой, диспетчеру поступило сообщение о наезде на пешехода. Прибывшая бригада констатировала биологическую смерть.
По данному факту редакция lada.kz направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.
Как сообщили в Скорой, диспетчеру поступило сообщение о наезде на пешехода. Прибывшая бригада констатировала биологическую смерть.
По данному факту редакция lada.kz направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.
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