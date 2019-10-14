Подозреваемого в организации массовой драки на скачках в Мангистау водворили в ИВС

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Групповая драка произошла на ипподроме Мангистауского района 12 октября примерно в 13:30.
- Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района области по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, массовая драка произошла на скачках в Мангистау.
Для справки:
- Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района области по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, массовая драка произошла на скачках в Мангистау.
Для справки:
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