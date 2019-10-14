Подозреваемого в организации массовой драки на скачках в Мангистау водворили в ИВС

Статья 106. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) с особой жестокостью;

5) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

6) из корыстных побуждений, а равно по найму;

7) из хулиганских побуждений;

8) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

9) с целью использования органов или тканей потерпевшего;

10) неоднократно;

11) в отношении заведомо несовершеннолетнего,

12) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.



Групповая драка произошла на ипподроме Мангистауского района 12 октября примерно в 13:30.- Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района области по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК). Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, - пояснили в пресс-службе ведомства.Напомним, массовая драка произошла на скачках в Мангистау.