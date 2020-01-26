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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 2794

Автомобиль врезался в припаркованные машины в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось из-за непогоды. В инциденте никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Авария с участием четырёх автомобилей произошла 25 января возле культурно-досугового комплекса имени Абая.

Водитель Mitsubishi не справился с управлением транспортного средства и врезался в три припаркованные у комплекса автомобили.

Автомобиль врезался в припаркованные машины в Актау


- В отношении водителя Mitsubishi составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в ведомстве.



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Комментарии ( 7 )

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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 17:22
Главное людей не убил.
 
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ctrl (Посетители) Сегодня, 16:49
Сегодня нормально же вроде с погодой, может непогода у него в крови была. Проверьте на алкоголь кровь лучше)))
 
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 kk13 (Посетители) Сегодня, 16:24
в мозгах погода!
 
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 2garin (Посетители) Сегодня, 15:41
походу опять не зарегистрированое авто)))
походу из-за этого))) были бы КЗ-номера такого бы не было... походу в статистику так делаеют они
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 15:16
У этого горе-водителя год начался с крупными финансовыми потерями.
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 13:36
Рожденный ползать,летать не может!
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:23
Дорожно-транспортное происшествие случилось из-за непогоды.

Непогода тут не причем. Не сочиняйте или не отмазывайте.
 
 

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