Автомобиль врезался в припаркованные машины в Актау

Авария с участием четырёх автомобилей произошла 25 января возле культурно-досугового комплекса имени Абая.Водитель Mitsubishi не справился с управлением транспортного средства и врезался в три припаркованные у комплекса автомобили.- В отношении водителя Mitsubishi составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в ведомстве.