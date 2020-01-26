Автомобиль врезался в припаркованные машины в Актау

Фото очевидцев
Авария с участием четырёх автомобилей произошла 25 января возле культурно-досугового комплекса имени Абая.
Водитель Mitsubishi не справился с управлением транспортного средства и врезался в три припаркованные у комплекса автомобили.
- В отношении водителя Mitsubishi составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в ведомстве.
Водитель Mitsubishi не справился с управлением транспортного средства и врезался в три припаркованные у комплекса автомобили.
- В отношении водителя Mitsubishi составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в ведомстве.