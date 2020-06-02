В Актау сгорел контейнер

Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил сегодня, 2 июня, в 13:09. Пожар начался в контейнере, расположенном в 19 микрорайоне.- В ликвидации пожара задействованы две единицы техники. Через 14 минут пожар удалось ликвидировать. Сейчас спасатели проводят разбор конструкций. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщил Алибек Абилов.