В Мангистау чиновника подозревают в незаконном предпринимательстве

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По данным ведомства, глава отдела управлял ИП и заключал договоры на поставку продуктов питания на сумму 20 674 620 тенге, выделенных в рамках государственной программы «Развитие образования и науки РК на 2016-2019 годы».



- Иная информация в интересах следствия не разглашается. Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом, – сообщили в антикоррупционной службе.