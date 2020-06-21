Пожарная машина влетела в «легковушку» в Актау

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По словам очевидцев, «легковушка» не уступила дорогу движущейся пожарной спецтехнике.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Видео Ярослав Суховерхов
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