Полицейские Мангистау выявили 58 фактов незаконной торговли лекарствами

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Сотрудники управления криминальной полиции, а также участковые инспекторы проверили работников аптек и граждан, которые реализовывали лекарства по завышенным ценам.



В ходе рейдовых мероприятий, как передает Polisia.kz, были выявлены 58 фактов незаконной торговли лекарственными препаратами. Работники некоторых аптек сбывали медикаменты, не оформляя фискальные чеки. Из-за дефицита гражданам приходилось приобретать лекарственные препараты по необоснованно высокой цене.



Сотрудниками полиции был установлен 61-летний гражданин, который незаконно продавал лекарственные препараты в своей квартире, не имея лицензии. Были изъяты лекарственные средства «Альбезол», «Рифампицин», «Флуканазол», «Нистатин» и другие. Данный факт зарегистрирован в книгу учета информации (КУИ) управления полиции Актау.



Также при мониторинге социальной сети Instagram на одной из страниц выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности.



В ходе контрольного закупа у гражданки было куплено пять флаконов лекарственного препарата «Цефазолин» на сумму 2500 тенге.



У 27-летней женщины также было изъято 25 флаконов лекарственных препаратов.



- В ходе проверок выявлено, что препараты хранятся в антисанитарных условиях, при отсутствии холодильных установок для хранения медикаментов. Также кроме лекарств она незаконно продавала медицинские средства индивидуальной защиты, - говорится в сообщении полиции.