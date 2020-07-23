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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 312

Полицейские Мангистау выявили 58 фактов незаконной торговли лекарствами

Работники аптек сбывали медикаменты «из-под прилавка», не оформляя фискальные чеки. Об этом сообщается на сайте Polisia.kz.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
Сотрудники управления криминальной полиции, а также участковые инспекторы проверили работников аптек и граждан, которые реализовывали лекарства по завышенным ценам.

В ходе рейдовых мероприятий, как передает Polisia.kz, были выявлены 58 фактов незаконной торговли лекарственными препаратами. Работники некоторых аптек сбывали медикаменты, не оформляя фискальные чеки. Из-за дефицита гражданам приходилось приобретать лекарственные препараты по необоснованно высокой цене.

Сотрудниками полиции был установлен 61-летний гражданин, который незаконно продавал лекарственные препараты в своей квартире, не имея лицензии. Были изъяты лекарственные средства «Альбезол», «Рифампицин», «Флуканазол», «Нистатин» и другие. Данный факт зарегистрирован в книгу учета информации (КУИ) управления полиции Актау.

Также при мониторинге социальной сети Instagram на одной из страниц выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности.

В ходе контрольного закупа у гражданки было куплено пять флаконов лекарственного препарата «Цефазолин» на сумму 2500 тенге.

У 27-летней женщины также было изъято 25 флаконов лекарственных препаратов.

- В ходе проверок выявлено, что препараты хранятся в антисанитарных условиях, при отсутствии холодильных установок для хранения медикаментов. Также кроме лекарств она незаконно продавала медицинские средства индивидуальной защиты, - говорится в сообщении полиции.



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Комментарии ( 2 )

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aman6586 (Посетители) Сегодня, 19:00
Надо отстреливать таких чтобы другие не делали так.
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 18:34
НУ!, и ЧТО?!, изменится?..
Уже!, отмазались.. money

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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