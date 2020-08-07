Полиция Актау выявила более 500 нарушений карантина

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- С начала введения карантина по состоянию на сегодняшний день выявлено 570 административных правонарушений. По области создано 26 мониторинговых групп, которые проверяют объекты и занимаются выявлением нарушений ограничительных мер. С 5 июля по сей день группами выявлено более 170 нарушений, - рассказал глава полиции Мангистау Жанарбек Бактыбаев.
В общественных местах стражи порядка проводят разъяснительную работу с гражданами, не соблюдающими режим карантина. Внимание уделяют пожилым людям и находящимся на улицах группам граждан.
Начальник департамента полиции Жанарбек Бактыбаев напоминает жителям области об ограничительных мерах и порядке их реализации. Глава полиции региона призывает горожан к сознательному поведению.
Напомним, что за несоблюдение карантинных мер жителям Актау грозит административное наказание - штраф 30 месячных расчётных показателей (МРП), что равняется 83 340 тенге.
В общественных местах стражи порядка проводят разъяснительную работу с гражданами, не соблюдающими режим карантина. Внимание уделяют пожилым людям и находящимся на улицах группам граждан.
Начальник департамента полиции Жанарбек Бактыбаев напоминает жителям области об ограничительных мерах и порядке их реализации. Глава полиции региона призывает горожан к сознательному поведению.
Напомним, что за несоблюдение карантинных мер жителям Актау грозит административное наказание - штраф 30 месячных расчётных показателей (МРП), что равняется 83 340 тенге.