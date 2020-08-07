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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 1670

Полиция Актау выявила более 500 нарушений карантина

Полиция возбудила 570 административных дел против граждан, нарушающих ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Иллюстративное фото
- С начала введения карантина по состоянию на сегодняшний день выявлено​ 570 административных правонарушений. По области создано 26 мониторинговых групп, которые проверяют объекты и занимаются выявлением нарушений ограничительных мер. С 5 июля по сей день группами выявлено более 170 нарушений, - рассказал глава полиции Мангистау Жанарбек Бактыбаев.

В общественных местах стражи порядка проводят разъяснительную работу с гражданами, не соблюдающими режим карантина. Внимание уделяют пожилым людям и находящимся на улицах группам граждан.

Начальник департамента полиции Жанарбек Бактыбаев напоминает жителям области об ограничительных мерах и порядке их реализации. Глава полиции региона призывает горожан к сознательному поведению.

Напомним, что за несоблюдение карантинных мер жителям Актау грозит административное наказание - штраф 30 месячных расчётных показателей (МРП), что равняется 83 340 тенге.



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Комментарии ( 4 )

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  • alixah
  • HalatHalatuHalat
 babe (Посетители) Сегодня, 13:39
Позор нашей полиции!
 
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  • spamregg
  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
  • alixah
  • Каспийский
  • watlow
  • Маряк
  • HalatHalatuHalat
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 11:58
Конечно, любой мало-мальски грамотный юрист развалит любое дело о масках, нахождении на улицах пожилых людей и прочую незаконную чепуху. Тем более что после событий с похоронами, начальник полиции не считается легитимным вообще. Ведь он обязан был подать в отставку.

 
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  • Сергей Владимиров
  • alixah
  • Каспийский
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 dundya (Посетители) Сегодня, 11:52
Глава полиции вообще вы о чем? С Аблазимовами уже оплошались...
 
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  • OpOp
  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:49
круть и денюжки кому то капают ))))
 
 

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