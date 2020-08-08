Ещё 32 больных коронавирусом выявили в Мангистау

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За сутки в Актау выявили 32 заражённых CoViD-19. У 27 человек болезнь протекает без клинических симптомов.



На сегодняшний день в Мангистау зарегистрировано 3095 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2265 человек.



Ещё в Казахстане за прошедшие сутки зафиксировано 1102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 17 летальных исходов. Однако официальные источники не сообщают, есть ли в этой статистике жители Мангистау.