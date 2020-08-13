Подозреваемого в воровстве телефона из машины задержали в Актау

- В отношении задержанного начато досудебное расследование по факту кражи. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 9 августа, около 21:00. Из припаркованной возле дома автомашины был украден сотовый телефон марки «Samsung A7».В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции Актау «по горячим следам» установили и задержали 32-летнего местного жителя. Выяснилось, что он ранее был судим по аналогичной статье.