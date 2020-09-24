Мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка врезались в лошадь в Актау

В результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.Молодого человека с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, политравма, пневмоторакс, травматический шок и разрыв печени доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы. Ему провели операцию и перевели в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии.Вторая пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом верхней части левой голени. Она была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Состояние пациентки оценивается как стабильное.