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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 1253

Мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка врезались в лошадь в Актау

Дорожный инцидент произошел 24 сентября, примерно в 05:00, на перекрестке в 35 микрорайоне. Подробности сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Кадр видео
В результате ДТП пострадали молодой человек 1998 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка 2004 года рождения.

Молодого человека с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, политравма, пневмоторакс, травматический шок и разрыв печени доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы. Ему провели операцию и перевели в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии.

Вторая пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом верхней части левой голени. Она была доставлена в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Состояние пациентки оценивается как стабильное.




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Комментарии ( 4 )

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ksero (Посетители) Сегодня, 15:22
Цитата: Имярек
Судя по травмам оба потерпевших были без шлемов?

Да и скоростной режим не соблюдался вовсе
 
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  • Юрий Спассков
  • Maximus
  • kolu411
 slavik (Посетители) Сегодня, 15:07
Что говорить и трассах когда бесхозный скот бегает по городу..или аулу?
 
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  • NASA
  • kolu411
 babe (Посетители) Сегодня, 14:48
А что 16 -летняя девочка делала в 5 утра на улице с молодым человеком ? Куда и откуда можно было ехать в 5 утра? Считаю тут родителей надо привлечь к ответственности!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 14:46
Судя по травмам оба потерпевших были без шлемов?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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