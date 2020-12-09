В 1 микрорайоне Актау задержали вооруженную группу приверженцев деструктивного религиозного течения

Фото предоставили в МВД РК
Вооруженную группу обезвредили полицейские в Актау, сообщает Polisia.kz.
- В ходе надзора за лицами, находящимися в деструктивных религиозных течениях, на территории области 8 декабря сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму и СОБР департамента полиции Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе набережной 1 микрорайона города Актау задержана группа лиц, находившихся в трех автомашинах, - сообщает портал.
У задержанных обнаружили три единицы огнестрельного обреза, четыре единицы травматического пистолета и боеприпасы к ним.
По данному факту управление полиции города Актау ведет досудебное расследование по ст. 287 ч.2 УК РК.
- В настоящее время назначена судебно-баллистическая экспертиза. Расследование продолжается, – отметил исполняющий обязанности начальника УПЭ ДП Мангистауской области Бекбол Корганбаев.
- В ходе надзора за лицами, находящимися в деструктивных религиозных течениях, на территории области 8 декабря сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму и СОБР департамента полиции Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе набережной 1 микрорайона города Актау задержана группа лиц, находившихся в трех автомашинах, - сообщает портал.
У задержанных обнаружили три единицы огнестрельного обреза, четыре единицы травматического пистолета и боеприпасы к ним.
По данному факту управление полиции города Актау ведет досудебное расследование по ст. 287 ч.2 УК РК.
- В настоящее время назначена судебно-баллистическая экспертиза. Расследование продолжается, – отметил исполняющий обязанности начальника УПЭ ДП Мангистауской области Бекбол Корганбаев.