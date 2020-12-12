Еще девять случаев коронавируса выявили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
За сутки в Казахстане выявлены 789 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Мангистауской области отмечены девять фактов заражения COVID-19.
С начала пандемии, как передает coronavirus2020.kz, в регионе зарегистрировано 3486 случаев заболевания коронавирусом. Вылечиться от недуга смогли 3387 пациентов. Умерли от болезни 54 человека.
С начала пандемии, как передает coronavirus2020.kz, в регионе зарегистрировано 3486 случаев заболевания коронавирусом. Вылечиться от недуга смогли 3387 пациентов. Умерли от болезни 54 человека.
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