Два легковых автомобиля столкнулись в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 19 декабря, в 13:00.Водитель автомобиля Toyota Camry не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.- Пострадавшие доставлены в Мангистаускую областную больницу. На водителя Toyota Camry составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в пресс-службе ведомства.