Два легковых автомобиля столкнулись в Актау

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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 19 декабря, в 13:00.
Водитель автомобиля Toyota Camry не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.
- Пострадавшие доставлены в Мангистаускую областную больницу. На водителя Toyota Camry составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в пресс-службе ведомства.
Водитель автомобиля Toyota Camry не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.
- Пострадавшие доставлены в Мангистаускую областную больницу. На водителя Toyota Camry составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в пресс-службе ведомства.
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