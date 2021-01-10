Экстремалы на дорогах Актау: У нарушителя не было прав

- По данному факту на водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов) и части 2 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта), - сообщили в ведомстве.

При патрулировании заданного маршрута 10 января экипаж батальона патрульной полиции «Мираж-3» заметил нарушение ПДД водителем «ВАЗ-2108».Автотранспорт нарушителя водворен на штрафную стоянку.В общей сложности водителю грозит штраф в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 72 925 тенге.