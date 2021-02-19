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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 1483

Полицейские Мангистау обнаружили в автомобиле труп мужчины

Криминальная полиция Мангистауской области раскрыла убийство жителя Бейнеуского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Убийц мужчины, проживавшего в Бейнеуском районе, обнаружили сегодня, 19 февраля. Как сообщили в пресс-службе полиции, днём ранее жена убитого обратилась в районный отдел полиции с заявлением о пропаже своего мужа.

- По словам женщины, мужчина уехал на своей машине два дня назад и не вернулся домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Мангистауской области в тот же день обнаружили автомашину и труп мужчины, - добавили в пресс-службе.

Сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых, они признались, что избили мужчину. Их водворили в изолятор временного содержания.

- По данному факту начали досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе.

Для справки:

Статья 99. Убийство

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

2. Убийство:
1) двух или более лиц;
2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
5) совершенное с особой жестокостью;
6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;
7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
9) из хулиганских побуждений;
10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
13) совершенное неоднократно;
14) заведомо несовершеннолетнего лица;
15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков,

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.



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