Полицейские Мангистау обнаружили в автомобиле труп мужчины

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

Убийц мужчины, проживавшего в Бейнеуском районе, обнаружили сегодня, 19 февраля. Как сообщили в пресс-службе полиции, днём ранее жена убитого обратилась в районный отдел полиции с заявлением о пропаже своего мужа.



- По словам женщины, мужчина уехал на своей машине два дня назад и не вернулся домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Мангистауской области в тот же день обнаружили автомашину и труп мужчины, - добавили в пресс-службе.



Сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых, они признались, что избили мужчину. Их водворили в изолятор временного содержания.



- По данному факту начали досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе.



Для справки:



Статья 99. Убийство



1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.



2. Убийство:

1) двух или более лиц;

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

5) совершенное с особой жестокостью;

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

9) из хулиганских побуждений;

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

13) совершенное неоднократно;

14) заведомо несовершеннолетнего лица;

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков,



наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.