Груз вылетел из самосвала и повредил «легковушку» в пригороде Актау

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По данному факту, как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, сотрудниками управления полиции Актау устанавливается личность водителя самосвала.
На водителя грузового автомобиля будет составлен административный протокол, сообщили в ведомстве.
Напомним, видеозапись происшествия была размещена в рубрике «Народные новости» 11 марта.
На водителя грузового автомобиля будет составлен административный протокол, сообщили в ведомстве.
Напомним, видеозапись происшествия была размещена в рубрике «Народные новости» 11 марта.
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