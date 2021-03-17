Пожар произошел на набережной в Актау

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По информации ведомства, сообщение по данному факту поступило в пожарную часть сегодня, 17 марта, в 15:21.
На место выехали одна спецтехника и пять человек личного состава.
Как выяснилось, загорелся камыш на набережной 14 микрорайона.
В 15:48 пожарным удалось ликвидировать возгорание.
- Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе ДЧС региона.
На место выехали одна спецтехника и пять человек личного состава.
Как выяснилось, загорелся камыш на набережной 14 микрорайона.
В 15:48 пожарным удалось ликвидировать возгорание.
- Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе ДЧС региона.
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