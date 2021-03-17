Пожар произошел на набережной в Актау

По информации ведомства, сообщение по данному факту поступило в пожарную часть сегодня, 17 марта, в 15:21.На место выехали одна спецтехника и пять человек личного состава.Как выяснилось, загорелся камыш на набережной 14 микрорайона.В 15:48 пожарным удалось ликвидировать возгорание.- Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе ДЧС региона.