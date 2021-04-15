Мать избила подростка до сотрясения мозга в Жанаозене

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Инцидент произошёл 9 апреля.



В управлении полиции Жанаозена узнали о случае после поступления из городской больницы сообщения о госпитализированном 16-летнем подростке.



- Стало известно, что сотрясение мозга было получено после удара по голове. Подростка избила его мать. Пострадавшего планируют определить в центр адаптации, - пояснили в ведомстве.



В полиции отметили, что мать подростка планируют лишить родительских прав.