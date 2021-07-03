Более сотни случаев COVID-19 зафиксировали в Мангистау за сутки

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
В Казахстане за минувшие сутки выявили 2765 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 142 из которых - в Мангистау.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 8339 случаев заражения COVID-19. Вылечились 6950 человек.
Напомним, ранее Мангистауская область перешла в «красную» зону.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 8339 случаев заражения COVID-19. Вылечились 6950 человек.
Напомним, ранее Мангистауская область перешла в «красную» зону.
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