В Мангистау зафиксировали 137 новых случаев COVID-19

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В Казахстане за минувшие сутки выявили 3130 заболевших с положительным ПЦР на COVID-19, 137 из которых в Мангистау.

Отметим, что в пятницу сообщалось о 111 новых случаях. А в четверг о 154 новых заболевших.



С начала пандемии в регионе зарегистрировали 9310 фактов заболевания КВИ. Выздоровели 7151 человек.



Мангистауская область находится в «красной» зоне по ситуации с коронавирусом.