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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:41

Просмотров: 12

Жителей Актау приглашают на татарский праздник «Сабантуй»

Башкирский культурный центр «Салават» и татарское этнокультурное объединение «Булгар» приглашают жителей и гостей города на праздник «Сабантуй». В программе праздника народные песни, частушки в сопровождении гармони, плясовые мелодии, выставка татарской кухни, национальные спортивные состязания и многое другое.

Фото из архива
В субботу, 27 мая, в кафе «Бомба» в 5А микрорайоне пройдет национальный праздник татар и башкир «Сабантуй». Начало в 10:00.

В этот день состоится праздничный концерт с выступлением гостей из Казани. На празднике выступит заслуженная артистка Республики Татарстан Лилия Муллагалиева. Также гостей ждет выставка татарской кухни, национальные спортивные состязания и многое другое.

Любой желающий сможет поучаствовать в традиционных спортивных играх и конкурсах.

Организаторы мероприятия, рассказали, что «Сабантуй» - это праздник народов Башкирии и Татарстана в честь сбора урожая, демонстрирующий силу и ловкость башкир и татар, пропагандирующий здоровый образ жизни. Он имеет многовековую историю, сохранил свои традиции и сегодня. Отмечается он в честь завершения весенних посевных работ. Это мероприятие является национальным и любимым, в его праздновании принимают участие и дети, и взрослые. «Сабантуй» отмечается каждый год, он не проводился только в те периоды, когда шли войны или были тяжелые времена у народа. Это праздник труда, здоровья, силы и ловкости. Он имеет свои обычаи, обряды, состоит обычно из различных состязаний, сопровождается многочисленными песнями и плясками.

- Май - последние весенние денечки, впереди жаркое лето. Порадуйте себя в этот субботний день и прогуляйтесь вместе с родными, детьми и друзьями в кафе «Бомба», где получите удовольствие от нашего праздника. Мы будем рады всем, - отметили организаторы.



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