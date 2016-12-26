В департаменте по защите прав потребителей Мангистау опровергли информацию об отравлении детей мандаринами

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В сообщениях говорится: «Мы только позавчера приехали с инфекционки, не поверите, с гнойной ангиной лежали. Врач наш лечащий строго-настрого запретил есть мандарины, потому что ходит ротавирус. С пятницы на субботу поступили 53 человека, с субботы на воскресенье 31 человек. Ни в коем случае сказала мандарины не есть».



- Никто ничего не знает, что случилось с ребенком, просто резко поднялась температура до 40 градусов. Дома мама не смогла сбить, вызвала «Скорую». «Скорая» увезла, сразу положили в реанимацию. В реанимации откачивали полночи, за жизнь реально боролись целый час и к семи часам родителям позвонили и сказали, что ребенок скончался. Реаниматолог сказала в больнице, что за месяц скончались 13 детей, - говорится в другом сообщении.



В департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области сообщили, что фактов отравления мандаринами в регионе не зарегистрировано. В области нет и массовых отравлений.



- Нет, эпидемическая ситуация в регионе стабильная, никаких массовых отравлений нет. Сообщения являются спамом, - сообщили в департаменте по защите прав потребителей области.











Фото с сайта healthfood.ru