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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 1353

В департаменте по защите прав потребителей Мангистау опровергли информацию об отравлении детей мандаринами

Жители Мангистауской области пересылают голосовые сообщения, в которых говорится о массовых отравлениях, связанных с употреблением мандаринов. В департаменте по защите прав потребителей области сообщили, что в регионе ни одного факта отравления цитрусовыми не зарегистрировано.

Иллюстративное фото
В сообщениях говорится: «Мы только позавчера приехали с инфекционки, не поверите, с гнойной ангиной лежали. Врач наш лечащий строго-настрого запретил есть мандарины, потому что ходит ротавирус. С пятницы на субботу поступили 53 человека, с субботы на воскресенье 31 человек. Ни в коем случае сказала мандарины не есть».

- Никто ничего не знает, что случилось с ребенком, просто резко поднялась температура до 40 градусов. Дома мама не смогла сбить, вызвала «Скорую». «Скорая» увезла, сразу положили в реанимацию. В реанимации откачивали полночи, за жизнь реально боролись целый час и к семи часам родителям позвонили и сказали, что ребенок скончался. Реаниматолог сказала в больнице, что за месяц скончались 13 детей, - говорится в другом сообщении.

В департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области сообщили, что фактов отравления мандаринами в регионе не зарегистрировано. В области нет и массовых отравлений.

- Нет, эпидемическая ситуация в регионе стабильная, никаких массовых отравлений нет. Сообщения являются спамом, - сообщили в департаменте по защите прав потребителей области.





Фото с сайта healthfood.ru


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Комментарии ( 11 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:17
так в аудиозаписи не говорят что это происходит у нас в Актау. любят у нас сразу панику поднимать.

Цитата: Mestnyi
Наказывать надо таких керосинщиков


причём жёстко наказывать beat
 
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  • Ну Ну
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 15:15
Цитата: Ну Ну
Надеюсь на мандарины цены пойдут вниз, после таких слухов, хоть какая та польза для простых покупателей.

Тут конкуренцией попахивает,так что на падение цен уповать явно не придётся.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ПетровичЪ.
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:52
Надеюсь на мандарины цены пойдут вниз, после таких слухов, хоть какая та польза для простых покупателей. В прошлом году ВИЧ в бананах рассылали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ПетровичЪ.
  • Mestnyi
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 14:38
Можно не только штрафами наказывать. Можно и плетью воспитывать. Но лучше на дыбу.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Шплинт
  • Mestnyi
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 14:27
Цитата: Ну Ну
ПетровичЪ.,
Простите, не на ту кнопочку

Я в одноклассниках смотрю кто там обсуждает,боже мой одни бабуси и дедуси. lol Лавочка перед подъездом эти соц сети.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Шплинт
  • ПетровичЪ.
  • Mestnyi
 Маривана (Посетители) Сегодня, 14:25
Пора уже за создание и рассылку заведомо ложной информации привлекать серьезными суммами штрафов, под лямчик так, чтобы желание у шутников поубавилось, как простите дэбилы шутят такими вещами...

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ПетровичЪ.
  • Mestnyi
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:12
ПетровичЪ.,
Простите, не на ту кнопочку
 
-1
  • Ну Ну
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
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  • nadiuna
  • Mestnyi
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 14:05
Normal,
Так бабуси там и сидят сутками. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • slavyan-10
  • Шплинт
  • Mestnyi
 Normal (Посетители) Сегодня, 13:53
Социальные сети сейчас, хуже "бабок на базаре"!
 
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  • nadiuna
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 13:45
А ведь кто то врёт.
 
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