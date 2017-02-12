Сейчас на сайте
2541
объявления
  • продам Емкости за 200 000 тенге
  • Секционные ворота Doorhan, 320 000 тенге
  • Квалифицированный электрик, 1 000 тенге
  • Переоборудование контейнеров, 1 450 000 тенге
  • продам Победит за 5 000 тенге
  • продам Природный камнь за 2 000 тенге
  • продам Фундаментные подушки за 5 000 тенге
 

 
Воскресенье, 12 Февраля
-1...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.3 KZT
  • €1 = 344.02 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 0

Находящегося в розыске преступника задержали патрульные Жанаозена

Войсковой наряд воинской части 5548 Жанаозена задержал преступника, находящегося в розыске. А помогла им в этом служебная собака по кличке Линдер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс».

Патрульные, задержавшие разыскиваемого преступника
Мужчину, похожего на объявленного в розыск подозреваемого, возле школы №14 Жанаозена заметил ефрейтор Наурызбай Шыназбек во время патрулирования по городу 5 февраля в 18:45. Увидев патрульных, мужчина попытался скрыться.

- Начальник патруля рядовой Тлеугазы Сангар, патрульный ефрейтор Шыназбек Наурызбай, рядовые Еров Шерхана и Журлан Мухутов помогли задержать находящегося в розыске преступника во время выполнения задач по охране общественного порядка. Подозрительного гражданина, внешность которого по приметам совпадала с ориентировкой, заметил Наурызбай Шыназбек. Увидев, что гражданин направляется в сторону соседнего маршрута, начальник войскового наряда, рядовой Сангар Тлеугазы доложил дежурному по войсковым нарядам лейтенанту Нуржану Кулжабаеву, который по команде совместно с маршрутом №1004 организовал оцепление данного района, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс».

Заметив приближающийся патруль, подозреваемый побежал в сторону центральной мечети, а на требования военнослужащих - остановиться, не реагировал. Задержать преступника кинологу Наурызбаю Шыназбеку помогла служебная собака.

- Немецкая овчарка по кличке Линдер произвела захват правонарушителя, находящегося в розыске по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража). После чего данный гражданин был доставлен в УВД Жанаозена для дальнейшего разбирательства. За добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившиеся военнослужащие поощрены командиром воинской части, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс».

Фото пресс-службы РгК "Батыс"


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:43
помогла служебная собака. не вижу её фотографии она бы смотрелась более фотогеничнее! *ну расписали -прям спец операция спец наза ГРУ - а по сути обычный шмон ревизия*- а мусоров герооизировать надо чтоб не заростала тропа в их ряды!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика