Находящегося в розыске преступника задержали патрульные Жанаозена

Патрульные, задержавшие разыскиваемого преступника

Мужчину, похожего на объявленного в розыск подозреваемого, возле школы №14 Жанаозена заметил ефрейтор Наурызбай Шыназбек во время патрулирования по городу 5 февраля в 18:45. Увидев патрульных, мужчина попытался скрыться.



- Начальник патруля рядовой Тлеугазы Сангар, патрульный ефрейтор Шыназбек Наурызбай, рядовые Еров Шерхана и Журлан Мухутов помогли задержать находящегося в розыске преступника во время выполнения задач по охране общественного порядка. Подозрительного гражданина, внешность которого по приметам совпадала с ориентировкой, заметил Наурызбай Шыназбек. Увидев, что гражданин направляется в сторону соседнего маршрута, начальник войскового наряда, рядовой Сангар Тлеугазы доложил дежурному по войсковым нарядам лейтенанту Нуржану Кулжабаеву, который по команде совместно с маршрутом №1004 организовал оцепление данного района, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс».



Заметив приближающийся патруль, подозреваемый побежал в сторону центральной мечети, а на требования военнослужащих - остановиться, не реагировал. Задержать преступника кинологу Наурызбаю Шыназбеку помогла служебная собака.



- Немецкая овчарка по кличке Линдер произвела захват правонарушителя, находящегося в розыске по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража). После чего данный гражданин был доставлен в УВД Жанаозена для дальнейшего разбирательства. За добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившиеся военнослужащие поощрены командиром воинской части, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс».



Фото пресс-службы РгК "Батыс"