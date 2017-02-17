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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:53

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Врачи заявили о необходимости еще одной поликлиники в Актау

Поликлиника №2 Актау обслуживает более 117 тысяч пациентов. Кроме этого, медицинские услуги оказывают и по договору с организациями. Ежедневный поток пациентов флюорографического кабинета превышает норму в два раза. Об этом рассказал Бектибай Тулегенов, директор Актауской городской поликлиники (АГП) №2.

Кабинет флюорографии АГП №2. Фото автора
Жители Актау пожаловались на работу кабинета флюорографии в АГП №2.

- Очередь на флюорографию состоит из двух частей. В 109 кабинет, чтобы взять результат или медицинскую карту или сдать направление перед тем, как делать снимок. Эту очередь за час или два выстоять можно. Далее на съёмку очередь есть, но в то же время её как бы и нет. Со слов врача, она сама вызывает в порядке очереди, но обещать - не значит жениться. Никого она не вызывает. По факту оказалось, что заходят только наглые, кому плевать на остальных, и блатные. Честные будут торчать в очереди весь день, и не факт, что зайдут. Бесконечно заходят разные тетки в белых халатах, которые заводят своих без очереди. Одним словом, бардак полнейший. Но это ещё не всё. На следующий день, когда я пришёл за результатом, в очереди на флюорографию стояли школьники одной из школ. Голдящая толпа стояла в «предбаннике», в коридоре и даже на лестнице. Ни о какой очереди речи не могло идти вообще. Это при том, что в очереди и пенсионеры, и больные-туберкулёзники, и кому нужно устроиться на работу, и так далее. Слово «бардак» здесь слишком мягкое. Это просто безобразие, дикость и ужас. В итоге я сдался и попросил достать результаты одну из тёток в белом халате, - пишет пользователь Lada.kz.

Кабинет флюорографии должен обслуживать до 150 человек в день, сообщили в АГП №2, но реальный поток пациентов превышает норму в два раза.

- Без флюорографии не обходится ни одно посещение врача. Человек не сможет получить медицинские услуги, если у него нет рентгеновского снимка. Вне очереди медсестры или врачи заводят в кабинет пенсионеров, инвалидов, тех, кто состоит на диспансерном учете.
Очереди образуются, в том числе за счет внеплановых групп. К примеру, мы должны провести флюорообследование 150 человек, служащих в одной из воинских частей, где выявлен больной туберкулезом. Сегодня, например, нет такого скопления людей, но чаще всего возникают большие очереди. Мы понимаем людей, которые возмущены этим. Но на один флюорокабинет это очень большая нагрузка. Городу просто необходима еще одна поликлиника, чтобы удовлетворить спрос населения, - отметила Ляйзя Заева, заведующая отделением лучевой диагностики.


Бектибай Тулегенов намерен сообщить о необходимости строительства дополнительной поликлиники Елжану Биртанову, министру здравоохранения РК.

- Речь о возведении поликлиники на 500 человек по механизму государственного частного партнерства шла еще два года назад. Вопрос о строительстве дополнительной поликлиники поднимали перед депутатами парламента во время их рабочей поездки в Мангистау. Этот же вопрос будет озвучен Елжану Биртанову, который посетит нашу область 17 февраля, - отметил Бектибай Тулегенов.

Кабинет флюорографии работает с 08:00 до 20:00 часов. Технический перерыв для аппарата на 20 минут в 11:00 и в 16:00.


Врачи заявили о необходимости еще одной поликлиники в Актау
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Комментарии ( 5 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:27
Расыменде, біздің емхана адамның жүйке жүйесін тоздыратын жер. Қаралуға барайын десеңіз, алдын-ала көңілің түсіп бастайды.
Қаншама адамдар, емханада жұмыс жасайтын таныстары арқылы өтіп жатыр. Егер, осы адамдардың бәрі өздері мед.тексеріске барып қаралса, кептелістің көкесі сол кезде болады.
Сондықтан, 30-шы шағын-аудан жақта тағы да бір емхана тұрғызған жөн...
 
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  • Сергей Владимиров
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 14:20
Епрст, научитесь сначала ЛЕЧИТЬ, а не КОлечить! devil
 
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  • Краснов
  • FL
  • Сергей Владимиров
 Disco (Посетители) Сегодня, 14:20
Ежедневный поток пациентов флюорографического кабинета превышает норму в два раза.

Врачи заявили о необходимости еще одной поликлиники в Актау

Из за одного аппарата строить поликлинику, не проще второй кабинет открыть в этой же поликлинике??? question Круче обоснование на закуп не читал rofl

Танцуют все...
 
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  • НЕТ
  • Краснов
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:19
У вас в существующих поликлиниках нет грамотных врачей,а вы ещё хотите строить, кого будете набирать и откуда? Набирайте сразу кто умеет гробы делать... stena
 
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  • Сергей Владимиров
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:05
може и надо ещё поликлиннику.но да ж когда болеешь , ну нет никакого желания идти в этот бардак, особенно с детьми, когда болеют.
 
 

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