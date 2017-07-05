В Мангистау мужчина нашел окаменелую часть позвоночника древней рептилии

Сотрудники музея раскапывают окаменелость. Фото предоставлено Л.Быковой

Выехав на место находки, сотрудники музея раскопали окаменелость длиной три с половиной метра и доставили ее в город.



- Останки животного были найдены сотрудниками одной из компаний области во время проведения земляных работ в Мангистауском районе. Фотографии окаменелости для консультации были отправлены в институт зоологии российской академии наук и московский государственный университет. Ученые сделали вывод, что это плезиозавр - древняя морская рептилия. Плезиозавры в мезозойскую эру в меловой период обитали в океане Тетис, который тогда был, в том числе, и на территории нашей области. Николай Зверьков, единственный специалист в РАН по плезиозаврам, научный сотрудник лаборатории стратиграфии фанерозоя геологического института РАН, подтвердил, что найденная окаменелость является частью позвоночника плезиозавра из семейства Elasmosaurida. Предположительно, он жил около 100 миллионов лет назад в океане Тетис и мог быть в длину 10 метров, питался рыбой, моллюсками и другими животными, так как был хищником, - рассказала Людмила Быкова.



Сотрудники музея планируют выставить находку после смены экспозиции залов отдела природы.



По словам ученых, ранее останков плезиозавров в Казахстане не находили.