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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 1559

В Мангистау мужчина нашел окаменелую часть позвоночника древней рептилии

Виктор Калюжный, сотрудник одной из компаний региона, во время земляных работ в Мангистауском районе обнаружил часть позвоночника, принадлежащего крупному животному. Ученые сделали вывод, что это окаменелые останки плезиозавра - древней морской рептилии. О находке рассказала Людмила Быкова, специалист отдела природы Мангистауского областного историко-краеведческого музея.

Сотрудники музея раскапывают окаменелость. Фото предоставлено Л.Быковой
Выехав на место находки, сотрудники музея раскопали окаменелость длиной три с половиной метра и доставили ее в город.

- Останки животного были найдены сотрудниками одной из компаний области во время проведения земляных работ в Мангистауском районе. Фотографии окаменелости для консультации были отправлены в институт зоологии российской академии наук и московский государственный университет. Ученые сделали вывод, что это плезиозавр - древняя морская рептилия. Плезиозавры в мезозойскую эру в меловой период обитали в океане Тетис, который тогда был, в том числе, и на территории нашей области. Николай Зверьков, единственный специалист в РАН по плезиозаврам, научный сотрудник лаборатории стратиграфии фанерозоя геологического института РАН, подтвердил, что найденная окаменелость является частью позвоночника плезиозавра из семейства Elasmosaurida. Предположительно, он жил около 100 миллионов лет назад в океане Тетис и мог быть в длину 10 метров, питался рыбой, моллюсками и другими животными, так как был хищником, - рассказала Людмила Быкова.

Сотрудники музея планируют выставить находку после смены экспозиции залов отдела природы.

По словам ученых, ранее останков плезиозавров в Казахстане не находили.


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Комментарии ( 10 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:06



Уже марку успели выпустить.
 
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Око (Посетители) Сегодня, 16:05
Лесник,

Аналогичный вопрос. Почему так не глубоко?

всё вижу
 
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  • Око
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:55
Еще интересно то, что глубина залегания останков очень малая. Обычно, раскопки подобного рода проводятся на гораздо больших глубинах.
 
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  • Лесник
  • Mestnyi
  • Око
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:52
Это было больше месяца назад,около Шетпе когда рыли траншею под газовую трубу.
Полноценные раскопки сделать нет возможности из-за нехватки финансирования.
Наше государство жмотит денег, вон и Астафьев свой древний город закопал,так как денег не дают. Вот раскопал бы нефть,сразу бы движуха пошла!
 
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Москит (Посетители) Сегодня, 15:51
Трубы газовые меняют на пластиковые и закапывают в землю,пока все трубы поменяют много чего найдут и нам хорошо и для науки неплохо. Мир про нас узнает в гости будут ездить станем туристическим центром мира,но по моему я размечтался бывает. uhmylka
 
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  • Лесник
 Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 15:47
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  • Москит
  • мунайши73
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  • Kirilka
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:45
мунайши73,
Не знаю, на каком разговаривали, но писАли точно на латинице. hammer
 
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  • Лесник
  • Москит
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 15:42
Интересно, на каком языке разговаривали плезиозавры?
 
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  • leo529
  • мунайши73
  • Москит
  • Око
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:28
Мангышлак хранит в себе множество тайн и загадок. Очень интересная тема. Мне приходилось видеть зубы мегалодона. Но останки рептилии вижу впервые в наших краях. А Астафьев наш где?
 
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  • Лесник
  • мунайши73
  • Москит
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 15:22
Круто! Молодец мужик что сообщил о находке. Надеюсь увидим экспонат в музее.
 
 

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