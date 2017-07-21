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ЛАДА.kz » Общество

Алёна Логинова

Опубликовано: Сегодня, 09:46

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Символ эстафеты в честь 25-летия пограничной службы КНБ РК прибыл в Актау

На набережной Актау представители регионального управления «Батыс» ПС КНБ РК передали статуэтку — символ эстафеты в честь 25-летия пограничной службы Казахстана — своим коллегам из регионального управления Береговой охраны. В торжественном мероприятии приняли участие военные корабли, вертолет и 350 человек личного состава, 250 из них - моряки.

Церемония передачи эстафеты в Актау
В момент передачи символа эстафеты напротив набережной в Актау выстроились боевые корабли, в небе барражировал вертолет, на суше пограничники демонстрировали приемы рукопашного боя.



- В кильваторном строю 12 пограничных кораблей, два корабля Военно-морских сил, якорную стоянку охраняют три катера. Каждый корабль по-своему уникален: один отличается вооружением, другой - скоростью. В воздухе вы видите вертолет пограничной авиации, - говорит начальник регионального управления Береговой охраны ПС КНБ РК полковник Алибек Каюпов.

Эстафета в честь 25-летия образования Пограничной службы КНБ РК стартовала в Алматы в конце мая нынешнего года. За три месяца ее символ пройдет вдоль границы Казахстана более 15 тысяч километров. Завершится эстафета 18 августа в День пограничника в Астане.

В Мангистау, по словам Алибека Каюпова, личный состав гарнизонов Береговой охраны, постов технического наблюдения и застав защищает 2480 км государственной границы Казахстана, из них 1595 — по морю.

- Наша задача, во-первых, не допустить изменения государственной границы. Во-вторых, обеспечить территориальную целостность нашей страны, сохранить ее биологические ресурсы. На нас дополнительно возложены задачи: по реагированию на террористические проявления, по охране нефтегазового сектора, - рассказал Алибек Каюпов.



После окончания церемонии передачи эстафеты с каждого корабля в небо отпустили связки воздушных шаров. Праздник на набережной продолжил концерт.

Видео Рашида Исмагилова, фото Ольги Ярославской



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Комментарии ( 1 )

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Бендэр (Посетители) Сегодня, 09:54
НУ!, баркашам сейчас лофа...Все погранцы в городе празднуют...Можно красняк бомбить,не боясь.. Хотя погранцы ВСЕХ!, ВСЯ!, крышуют сами первые баркаши.. popa

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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