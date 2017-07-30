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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 415

300 бутылок вина уничтожат в Актау из-за старых акцизных марок

При проверке в одном из ТОО установлено, что в числе реализуемого товара имеется алкогольная продукция с учетно-контрольными марками неустановленного образца. Об этом сообщила судья Специализированного административного суда Актау Гульмира Суйеуова.

Фото из сети интернет
При произведении контрольного закупа в ТОО сотрудниками управления по противодействию теневой экономики специальной экономической зоны ДГД по Мангистауской области выявлено, что на 300 бутылках вина учетно-контрольные марки старого образца. Общая сумма товара составила около 250 тысяч тенге.

Вина предприятия были отправлены на заключение экспертам.

Представитель ТОО на судебном заседании пояснил, что продавец склада по ошибке продал алкогольную продукцию старого образца.

Так как предприятие является субъектом среднего предпринимательства, постановлением суда представитель ТОО признан по статье 283 части 2 КоАП РК (Оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными и (или) учетно-контрольными марками, совершенный в виде хранения, реализации и (или) транспортировки подакцизной продукции без акцизных и (или) учетно-контрольных марок, а равно с марками неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации).

Правонарушителю придется выплатить штраф в размере 200 МРП, то есть 453 800 тенге с конфискацией алкогольной продукции, также с лишением лицензии по хранению и розничной реализации алкоголя на территории ее производства.

Алкогольную продукцию в количестве 300 бутылок вина судья постановил конфисковать и уничтожить.

Приговор суда вступил в законную силу.


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Комментарии ( 6 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 15:36
Цитата: Швейк
Бутылка - наш враг, мы ее раздавим! (с)

Хорошо не тайгу podmig такое будет трудно пережить. boyan

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:16
Бутылка - наш враг, мы ее раздавим! (с) tost
 
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  • Швейк
  • Ян
 Жара (Посетители) Сегодня, 14:57
Визите нам мы уничтожим за неделю. lol
 
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machete2015 (Посетители) Сегодня, 14:36
crazy Сами уничтожители и выжрут его!!! Мы же не наивные люди верить такому
 
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Вован (Посетители) Сегодня, 14:21
Пусть госорганы наклеят новые акцизки ,пустят в продажу а вырученное бабло отдадут в дом малютки ,дом престарелых,помощь детям нуждающимся в лечении ,многодетным на 1 ое сентября. Так нет же stena "уничтожить "по норкам своим.Блин -все против народа.........
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 14:17
Будем думать что это не каберне с бордо...

Жарко очень...может шапку снять!?
 
 

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