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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 20:04

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Утвержден бюджет Мангистауской области на 2018 год

Общая сумма бюджета Мангистау на 2018 год составит 152,2 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото Рашида Исмагилова
Бюджет региона на 2018 год утвердили на 15 сессии Мангистауского областного маслихата.

- Доходы бюджета за текущий год составили 127 миллиардов тенге. Доходы регионального бюджета на 2018 год составят 137,2 миллиарда тенге, что на 7% больше, чем в 2017 году. Вместе с доходами в областной бюджет на 2018 год поступят 15 миллиардов тенге целевых трансфертов из республиканского бюджета и бюджетных кредитов. Таким образом, общая сумма областного бюджета на 2018 год составит 152,2 миллиарда тенге, - доложила Шолпан Ильмуханбетова, заместитель акима Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на содержание сферы образования планируется выделить 59,7 миллиарда тенге, здравоохранения - 2,8 миллиарда тенге. На реализацию проектов в сфере культуры, спорта и туризма будет выделено 7,8 миллиарда тенге.


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