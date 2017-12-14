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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:55

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На софинансирование строительства Ледового дворца в Актау выделили 1,2 миллиарда тенге

Строительство спортивного комплекса запланировано по механизму государственно-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Проект Ледового дворца
На проекты в сфере спорта, туризма и культуры в 2018 году обещают выделить 7,8 миллиарда тенге. Из них 1,2 миллиарда — на софинансирование строительства Ледового дворца.

В мае 2017 года акиму Мангистауской области представили очередной проект строительства Ледового дворца. Чешская компания «Н+H TECHNIKA» планировала вложить в проект более четырех миллиардов тенге, остальную часть средств обещали выделить из бюджета. Общую стоимость строительства оценили в сумму более пяти миллиардов тенге.

– Помимо хоккея и фигурного катания будут развиваться и другие зимние виды спорта, мы намерены привозить тренеров международного класса, чтобы готовить местные кадры. Будет организован прокат коньков. Наполняемость залов большая, поэтому здесь можно будет заниматься также баскетболом, мини-футболом, гимнастикой. Будет зал для фитнеса, кафе, ресторан, магазин для продажи спортивного инвентаря. Важно, что сам каток и залы можно переоборудовать за шесть-восемь часов, если требуются помещения для выставок или проведения мероприятий. Строить объект будут местные кадры, а специальные строительные материалы привозиться. Всего будет создано 121 новое рабочее место. Но дополнительные рабочие места будут создаваться и во время строительства, и после, в период эксплуатации, – рассказал Сергей Матвиенко, директор компании «Н+H TECHNIKA».

Построить объект обещают в 32 микрорайоне Актау.




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