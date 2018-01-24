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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 18:38

Просмотров: 879

В Мангистау возросла смертность от рака молочной железы

За год от рака молочной железы умерли 27 женщин, что на шесть человек больше, чем в 2016 году. От рака шейки матки скончались 13 больных (19 - в 2016 году). Об этом проинформировала Жаныл Джарылкасинова, заместитель главного врача Мангистауского областного онкологического диспансера.

Жаныл Джарылкасинова. Фото автора
Впервые с раком молочной железы в 2017 году встала на учет 91 женщина, 13 из них - в запущенной стадии, то есть, как сказала Жаныл Джарылкасинова, радикально вылечить их невозможно.

С запущенной стадией рака шейки матки на диспансерный учет онкологов в прошлом году впервые взято 49 жительниц области.

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При проведении скрининга выявлено 17 женщин с раком молочной железы, восемь больных с раком шейки матки. Всего скрининговым обследованием было охвачено 24 969 женщин. По причине позднего обращения больных за медицинской помощью падает пятилетняя выживаемость больных с раком молочной железы и шейки матки. На сегодняшний день она составляет 43%
, - прокомментировала Жаныл Джарылкасинова.

С 1975 по 2017 годы на диспансерном учете со злокачественными новообразованиями состояли 3 668 жителей области. В 2017 году на первичный диспансерный учет был взят 841 больной. От злокачественных новообразований в 2017 году умерли 360 человек (361 — в 2016 году).


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Комментарии ( 1 )

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Мужик (Посетители) Вчера, 20:33
Может руководство области все-таки достроит онкологический центр, или так и будет пиарится на нереальных проектах.
 
 

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