В Мангистау возросла смертность от рака молочной железы

При проведении скрининга выявлено 17 женщин с раком молочной железы, восемь больных с раком шейки матки. Всего скрининговым обследованием было охвачено 24 969 женщин. По причине позднего обращения больных за медицинской помощью падает пятилетняя выживаемость больных с раком молочной железы и шейки матки. На сегодняшний день она составляет 43%

Впервые с раком молочной железы в 2017 году встала на учет 91 женщина, 13 из них - в запущенной стадии, то есть, как сказала Жаныл Джарылкасинова, радикально вылечить их невозможно.С запущенной стадией рака шейки матки на диспансерный учет онкологов в прошлом году впервые взято 49 жительниц области., - прокомментировала Жаныл Джарылкасинова.С 1975 по 2017 годы на диспансерном учете со злокачественными новообразованиями состояли 3 668 жителей области. В 2017 году на первичный диспансерный учет был взят 841 больной. От злокачественных новообразований в 2017 году умерли 360 человек (361 — в 2016 году).