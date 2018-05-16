Асима Турдиева: Местные клещи не являются разносчиками энцефалита

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Как сказала заместитель руководителя управления, прививки от клещевого энцефалита желательно делать за месяц до поездки в эндемические страны. В Мангистауской области они не предусмотрены – регион не является эндемической зоной, поэтому против укуса клещей вакцина не закупается. Прививки делаются в Алматы бесплатно. Для иммунизации туристических групп организаторы закупают вакцину самостоятельно.
- Со своей стороны мы можем проконсультировать по вопросам транспортировки и качества вакцины. Наши специалисты проверят сопроводительные документы и другие данные на месте, - отметила Асима Турдиева.
По дополнительным вопросам обращайтесь в управление охраны общественного здоровья по телефону: 50-74-52.
Что такое эндемия?
Эндемия — заболевание, свойственное для данной местности.
Что такое клещевой энцефалит?
Клещевой энцефалит – инфекционное заболевание, в основе которого лежит повреждение головного и спинного мозга флавивирусом, передающимся человеку при укусах иксодовых клещей. В зависимости от формы болезни его проявлениями являются лихорадка, головная боль, судороги, рвота, нарушение координации движений, боли по ходу нервов, вялые парезы и параличи. Диагноз подтверждается с помощью полимеразно-цепной реакции крови и спинномозговой жидкости. Лечение на ранних сроках заболевания заключается в назначении иммуноглобулина против клещевого энцефалита, противовирусных препаратов. На поздних сроках возможно только предотвращение жизнеугрожающих состояний и симптоматическое лечение.
Где находятся зоны клещевого энцефалита?
Основной зоной его распространения является Сибирь, Дальний Восток, Китай, Монголия. Однако вспышки заболевания также наблюдаются в лесных районах стран Восточной Европы и Скандинавского полуострова.
Как защититься?
В качестве специфической профилактики клещевого энцефалита применяют вакцинацию, которая является самой надежной превентивной мерой. Обязательной вакцинации подлежат все лица, проживающие в эндемичных районах или выезжающие в них.