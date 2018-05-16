Асима Турдиева: Местные клещи не являются разносчиками энцефалита

Если ситуация произошла во время переезда из другой местности, необходимо обратиться к врачам-инфекционистам. Специалисты проведут необходимые медицинские процедуры и направят материал на исследование в Алматы. В нашей области лаборатория для дифференциации клещей не предусмотрена ввиду того, что Мангистау не является эндемической зоной. Если человек укушен энцефалитным клещом, на вторые сутки может ощущаться тянущая боль, недомогание, ломота суставов, клинические проявления – тошнота, головокружение, повышение температуры тела - появляются примерно на седьмой день. На месте укуса появляется красный ореол, возможно нагноение. Если вас укусил клещ, необходимо аккуратно вытащить его и передать врачам для проведения экспертизы

Как отметила Асима Турдиева, укус местного клеща абсолютно безопасен., - прокомментировала Асима Турдиева.Как сказала заместитель руководителя управления, прививки от клещевого энцефалита желательно делать за месяц до поездки в эндемические страны. В Мангистауской области они не предусмотрены – регион не является эндемической зоной, поэтому против укуса клещей вакцина не закупается. Прививки делаются в Алматы бесплатно. Для иммунизации туристических групп организаторы закупают вакцину самостоятельно.- Со своей стороны мы можем проконсультировать по вопросам транспортировки и качества вакцины. Наши специалисты проверят сопроводительные документы и другие данные на месте, - отметила Асима Турдиева.По дополнительным вопросам обращайтесь в управление охраны общественного здоровья по телефону: 50-74-52.Эндемия — заболевание, свойственное для данной местности.Клещевой энцефалит – инфекционное заболевание, в основе которого лежит повреждение головного и спинного мозга флавивирусом, передающимся человеку при укусах иксодовых клещей. В зависимости от формы болезни его проявлениями являются лихорадка, головная боль, судороги, рвота, нарушение координации движений, боли по ходу нервов, вялые парезы и параличи. Диагноз подтверждается с помощью полимеразно-цепной реакции крови и спинномозговой жидкости. Лечение на ранних сроках заболевания заключается в назначении иммуноглобулина против клещевого энцефалита, противовирусных препаратов. На поздних сроках возможно только предотвращение жизнеугрожающих состояний и симптоматическое лечение.Основной зоной его распространения является Сибирь, Дальний Восток, Китай, Монголия. Однако вспышки заболевания также наблюдаются в лесных районах стран Восточной Европы и Скандинавского полуострова.В качестве специфической профилактики клещевого энцефалита применяют вакцинацию, которая является самой надежной превентивной мерой. Обязательной вакцинации подлежат все лица, проживающие в эндемичных районах или выезжающие в них.