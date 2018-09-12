Светлана Тулебаева: Ношение смарт-часов в общеобразовательных заведениях не разрешено

- Ребенок прошел адаптационный период и спокойно посещал детский сад. Вдруг мама надевает ей смарт-часы. Девочка постоянно реагирует на них и плачет. Она чувствует, что мама наблюдает за ней, а это стрессовое состояние, беспокойство ребенка, - отметила Светлана Тулебаева.

- Не ясны сомнения родителя в отношении безопасности ребенка. Жалоб на воспитателя за время работы не поступало. Что касается расторжения договора между детским садом и родителем, то руководство учреждения готово рассмотреть и удовлетворить просьбу, - подчеркнули в отделе образования.

- На общем собрании мы узнали, что в нашу группу ходит ребенок с «умными» часами, в которых есть функция прослушивания. Получается, воспитатель с няней и нашими детьми прослушиваются весь рабочий день. Это очень тяжело психологически. Многие родители подходят к воспитателю по личному вопросу, их также слышат. В детском саду есть камеры видеонаблюдения. Мы считаем, что этого достаточно, чтобы контролировать работу воспитателей, - сообщили родители.

- Девочка постоянно дергает, теребит и играет с часами, тем самым отвлекает себя и других детей. При этом мама девочки категорически запрещает снимать часы даже при гигиенических процедурах, - рассказали родители.

В школах и детских садах, как прокомментировала Светлана Тулебаева, руководитель Актауского городского отдела образования, действуют внутренние правила.Если родители не доверяют персоналу детского сада, они, по словам руководителя отдела образования, могут расторгнуть договор с дошкольным учреждением.- В Актау детские сады посещают 13 370 детей. Мы хотим защитить свои кадры и не хотим, в свою очередь, обидеть родителей. В коридорах и в группах установлены видеокамеры. Если родитель не доверяет детскому саду, он может расторгнуть договор, - рассказала Светлана Тулебаева.Запрет на ношение устройства, как пояснили в отделе образования, обусловлен коллективной жалобой большинства родителей воспитанников группы и ответственностью за использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, прослушивания и записи разговоров.Родители воспитанников группы, в которой обучалась девочка с «умными» часами, написали обращение на имя заведующей детским садом.Родители, по их словам, узнали от воспитателя, что часы мешают ребенку сконцентрироваться на занятиях.