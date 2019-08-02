«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Августа
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.99 KZT
  • €1 = 424.99 KZT
  • 1 RUB = 6.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 4

В шести школах Мангистау более двух тысяч школьников учатся в третью смену

Чтобы решить проблему трехсменного обучения в регионе, ведется строительство четырех школ, а также объявлен конкурс на строительство пятой. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из архива
В пресс-службе ведомства рассказали, что в Мангистауской области на сегодняшний день нет школ в аварийном состоянии.

- Однако в шести школах 2 563 ученика начальных классов вынуждены учиться в третью смену. В целях устранения этой проблемы ведётся строительство школы на 320 мест в селе Баскудук, на 320 мест - в селе Атамекен, на 960 мест - в селе Батыр и на 600 мест - в селе Акшукур. В свою очередь, в Актау также объявлен конкурс на строительство новой школы на 900 мест в 34 микрорайоне, - сообщила пресс-служба главы региона.

В ведомстве отметили, что решается и вопрос очередности в детские сады для детей от 3 до 6 лет.

- В этом году властями будет реализована государственная программа развития образования и науки Казахстана на 2016-2019 годы. Одним из трех показателей этой программы является стопроцентный охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием. В настоящее время 6 346 детей, рожденных в 2016 году (3 года), стоят в очереди. В связи с этим, чтобы обеспечить детей местами в садах, необходимо увеличить количество государственных заказов в частных дошкольных учреждениях, - отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика