В шести школах Мангистау более двух тысяч школьников учатся в третью смену

Фото из архива

В пресс-службе ведомства рассказали, что в Мангистауской области на сегодняшний день нет школ в аварийном состоянии.



- Однако в шести школах 2 563 ученика начальных классов вынуждены учиться в третью смену. В целях устранения этой проблемы ведётся строительство школы на 320 мест в селе Баскудук, на 320 мест - в селе Атамекен, на 960 мест - в селе Батыр и на 600 мест - в селе Акшукур. В свою очередь, в Актау также объявлен конкурс на строительство новой школы на 900 мест в 34 микрорайоне, - сообщила пресс-служба главы региона.



В ведомстве отметили, что решается и вопрос очередности в детские сады для детей от 3 до 6 лет.



- В этом году властями будет реализована государственная программа развития образования и науки Казахстана на 2016-2019 годы. Одним из трех показателей этой программы является стопроцентный охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием. В настоящее время 6 346 детей, рожденных в 2016 году (3 года), стоят в очереди. В связи с этим, чтобы обеспечить детей местами в садах, необходимо увеличить количество государственных заказов в частных дошкольных учреждениях, - отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.