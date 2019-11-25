В Жанаозене офицер Нацгвардии сделал предложение девушке во время офицерского бала

В зале дворца культуры «Мунайшы» состоялся офицерский бал.В праздничном событии, приуроченном ко Дню Первого Президента Республики Казахстан, приняли участие около 70 офицеров, а также представители всех взаймодействующих структур и воинских частей, которые дислоцируются на территории Жанаозена, офицеры, ветераны части.- Офицеры в парадных кителях, их супруги в пышных платьях. Всё это на мгновение перенесло гостей мероприятия на много лет назад, когда офицеры были главными и почётными гостями всех проводимых балов. Бравые офицеры-гвардейцы на деле показали, что умеют не только защищать Родину, но и прекрасно вальсировать. Главная цель мероприятия - возрождение всех традиций, которые были заложены много лет назад в офицерский этикет. К этому событию военнослужащие готовились три недели, - рассказали в пресс-службе ведомства.Во время бала офицер-воспитатель воинской части 5548, лейтенант Мансур Танат сделал предложение своей любимой девушке Айым.- Я до этого не умел танцевать вальс, - признался лейтенант Мансур Танат. - Первое время было трудно, ноги заплетались, движения не получались, но терпение и труд сделали своё дело. Мне очень помогла моя девушка, с которой мы много раз репетировали. Раньше я считал, что танцы - не мужское дело, но теперь изменил своё мнение.- Здесь офицеры со своими супругами сегодня продемонстрировали, как раньше проходили балы, и какое почётное место на них занимали сотрудники органов внутренних дел. Необходимо отметить, что подобные мероприятия помогают вспомнить забытые манеры и культуру поведения. Это не просто праздник танца – это школа этикета, культурно-историческое воспитание, - подчеркнул командир воинской части 5548, майор Джанибек Нурсейтов.- Я впервые участвовал в таком мероприятии. Меня переполняют чувства гордости. Ведь служба занимает у офицеров практически всё время, а, посещая такие мероприятия, они отдыхают душой. Недаром раньше офицерские балы были обязательны. Сегодня мне было приятно встретиться здесь со своими друзьями, коллегами. Одним словом, я рад, что был частью этого бала, - отметил лейтенант Максат Валихан.От имени акима Жанаозена с праздником гвардейцев поздравил заместитель акима города Берик Изгалиев.- Поздравляю всех присуствующих с наступающим праздником - Днём Первого Президента. Меня радует, что есть люди, которые возрождают традиции офицерского бала, офицерской чести и всего того, что называется Родиной. Желаю вам и вашим семьям благополучия и счастья, чтобы вот такие мероприятия проходили у нас ежегодно, и в них принимали участие молодые пары, чтобы воспитать в них преемственность поколений, - обратился к гостям Берик Изгалиев.В ходе проведения офицерского бала лучшие офицеры, отличившиеся в текущем году на занятиях по боевой подготовке, награждены благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками от имени акима города и командира воинской части 5548.