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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 1671

В Жанаозене офицер Нацгвардии сделал предложение девушке во время офицерского бала

Во время офицерского бала военнослужащий воинской части 5548 лейтенант Мансур Танат сделал предложение своей любимой девушке Айым. Под звуки аплодисментов девушка ответила Мансуру согласием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

Фото предоставлено пресс-службой регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан
В зале дворца культуры «Мунайшы» состоялся офицерский бал.

В праздничном событии, приуроченном ко Дню Первого Президента Республики Казахстан, приняли участие около 70 офицеров, а также представители всех взаймодействующих структур и воинских частей, которые дислоцируются на территории Жанаозена, офицеры, ветераны части.

В Жанаозене офицер Нацгвардии сделал предложение девушке во время офицерского бала


- Офицеры в парадных кителях, их супруги в пышных платьях. Всё это на мгновение перенесло гостей мероприятия на много лет назад, когда офицеры были главными и почётными гостями всех проводимых балов. Бравые офицеры-гвардейцы на деле показали, что умеют не только защищать Родину, но и прекрасно вальсировать. Главная цель мероприятия - возрождение всех традиций, которые были заложены много лет назад в офицерский этикет. К этому событию военнослужащие готовились три недели, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время бала офицер-воспитатель воинской части 5548, лейтенант Мансур Танат сделал предложение своей любимой девушке Айым.

В Жанаозене офицер Нацгвардии сделал предложение девушке во время офицерского бала


В Жанаозене офицер Нацгвардии сделал предложение девушке во время офицерского бала


- Я до этого не умел танцевать вальс, - признался лейтенант Мансур Танат. - Первое время было трудно, ноги заплетались, движения не получались, но терпение и труд сделали своё дело. Мне очень помогла моя девушка, с которой мы много раз репетировали. Раньше я считал, что танцы - не мужское дело, но теперь изменил своё мнение.

- Здесь офицеры со своими супругами сегодня продемонстрировали, как раньше проходили балы, и какое почётное место на них занимали сотрудники органов внутренних дел. Необходимо отметить, что подобные мероприятия помогают вспомнить забытые манеры и культуру поведения. Это не просто праздник танца – это школа этикета, культурно-историческое воспитание, - подчеркнул командир воинской части 5548, майор Джанибек Нурсейтов.

- Я впервые участвовал в таком мероприятии. Меня переполняют чувства гордости. Ведь служба занимает у офицеров практически всё время, а, посещая такие мероприятия, они отдыхают душой. Недаром раньше офицерские балы были обязательны. Сегодня мне было приятно встретиться здесь со своими друзьями, коллегами. Одним словом, я рад, что был частью этого бала, - отметил лейтенант Максат Валихан.

От имени акима Жанаозена с праздником гвардейцев поздравил заместитель акима города Берик Изгалиев.

- Поздравляю всех присуствующих с наступающим праздником - Днём Первого Президента. Меня радует, что есть люди, которые возрождают традиции офицерского бала, офицерской чести и всего того, что называется Родиной. Желаю вам и вашим семьям благополучия и счастья, чтобы вот такие мероприятия проходили у нас ежегодно, и в них принимали участие молодые пары, чтобы воспитать в них преемственность поколений, - обратился к гостям Берик Изгалиев.

В ходе проведения офицерского бала лучшие офицеры, отличившиеся в текущем году на занятиях по боевой подготовке, награждены благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками от имени акима города и командира воинской части 5548.



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Комментарии ( 1 )

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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 18:24
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