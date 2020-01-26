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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 19:53

Просмотров: 7942

Владельцы автомобилей с иностранными номерами собрались у акимата Мангистауской области

Спустя неделю после собрания в парке Акбота автомобилисты встретились на парковке, напротив посёлка Приморский. После этого они приехали к зданию областного акимата с целью передать своё обращение с подписями.

Фото очевидцев
Встреча автовладельцев состоялась 26 января. Более 100 человек собрались, чтобы вновь высказать своё недовольство.

Владельцев авто с иностранными номерами не удовлетворили слова президента о регистрации до 1 марта 2021 года.



- Всё равно потом придётся платить. Нужно разобраться, как найти выход из сложившейся ситуации. Мы собрались, чтобы изложить наши требования, показать, что мы неравнодушны. Нас хотят обязать встать на этот учёт. А если встанешь, то, соответственно, будешь должен вывезти свой автомобиль в 2021 году, и потом ни один закон таможенного кодекса Евразийского экономического союза не поможет. Нужно, чтобы власть признала свои ошибки и легализовала все ввезённые авто. Или ввели бессрочный временный учёт для свободного передвижения и оплаты налога на транспорт, - сказал один из владельцев машин с иностранными номерами.



Автовладельцы решили собраться у здания акимата области вновь, чтобы передать своё письменное обращение, под которым подписались более 100 человек. Встречу запланировали на завтра, 27 января.

25 января в Жанаозене также собрались недовольные ограничениями.



Напомним, владельцы незарегистрированных автомобилей собирались в прошлое воскресение в парке Акбота. Они обратились к акиму города с просьбой рассмотреть их требования.




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Комментарии ( 13 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 00:36
Есть решение

 
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markus (Посетители) Сегодня, 00:12
tim77712,
Юристу платить надо будет. А здесь на халяву хотят...
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 00:12
Читаю комментарии и понимаю , что большинство введено в заблуждение. Более 90% авто ввезёных из Армении при всём желании невозможно поставить на учёт, хоть плати таможенные пошлины ,хоть не плати - без разницы!
 
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  • tolk
 Kompot (Посетители) Вчера, 23:34
Видели как индивидуум в погонах снимал на камеру? И рядом стоял первый зам ДП и запоминал наиболее активных ораторов. Скоро с ними будут уже по "другому" разговаривать и не останется больше недовольных
 
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  • tolk
 makenych (Посетители) Вчера, 23:32
Такие все честные налогоплательщики в комментах у каждого второго магнит наверное на водомерах и пред налоговой долги имеются наверняка, проблемы штрафов вообще не вижу, камере все равно что снимать, номер видно в страховке адрес есть, база у ДПС тоже есть.
Им позволили ввезти авто купленные за так же заработанные как и всеми деньги!
По поводу водителя на сиене по цене Равона так он вам честно ответил уважайте его хотя бы за это. Да и от налогов они не отказываются! Смысл в том что государство позволило ввезии авто ниже евро 4 они не могут при всем желании поставить их на учёт!
 
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  • Юрий Спассков
 Neo_242 (Посетители) Вчера, 23:21
Пусть платят налог. Значит деньги на премиум авто есть, а чтоб заплатить пошлину значит нет!? Ушлые нашлись!
 
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  • Aktauskii
  • Юрий Спассков
  • arsenal
 Марат) (Посетители) Вчера, 23:01
Пару месяцев назад ехал на такси Тойота Сиенна с армянскими номерами. Разговорился с хозяином. Классная тачка, купил за 5 лямов. Налог не плачу говорит, штрафы тоже. На скорости проскочил треногу и пофиг. говорит лет 10 уже таксует. без ИП и налогов. И я понимаю. что я добросовестный налогоплательщик, в кредит авто КЗ и содержу таких вот сказать нелегалов которые не платят налоги штрафы и хотят еще за счет бюджета растаможку своих авто. НЕЕ. не пойдет.
 
-1
  • ABCD
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  • kaireke
  • tolk
 manwyk (Посетители) Вчера, 21:25
Есть вина властей,что позволили завозить без регистрации.Должны и они разделить с автовладельцами ответственность, пойти на какие то уступки.Ведь понятно,что наш народ хотел дешёвые авто без всяких сборов.Раз их не остановили на границе,не зарегистрировали,не выдали предписание со сроками уплат всех сборов,то,считай все,прощелкали.Теперь делайте послабления.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • leo529
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  • Empro
 дорожник (Посетители) Вчера, 21:24
Пусть скажут спасибо что им дали отсрочку ещё на один год в течении которого они смогут прикоснуться к миру хороших автомобилей, на которые у них не хватит денег по нашим законам. По Сеньке и шапка

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Рома (Посетители) Вчера, 21:16
Почему, когда ввели драконовские пошлины и утилизационные сборы, все молчали. Это и есть наше с вами не грамотность! Всеми движет одна логика: "моя хата с краю". Так вот, если ваша хата с краю, то сами эти вопросы решайте!!!!
 
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