Владельцы автомобилей с иностранными номерами собрались у акимата Мангистауской области

Фото очевидцев
Встреча автовладельцев состоялась 26 января. Более 100 человек собрались, чтобы вновь высказать своё недовольство.
Владельцев авто с иностранными номерами не удовлетворили слова президента о регистрации до 1 марта 2021 года.
- Всё равно потом придётся платить. Нужно разобраться, как найти выход из сложившейся ситуации. Мы собрались, чтобы изложить наши требования, показать, что мы неравнодушны. Нас хотят обязать встать на этот учёт. А если встанешь, то, соответственно, будешь должен вывезти свой автомобиль в 2021 году, и потом ни один закон таможенного кодекса Евразийского экономического союза не поможет. Нужно, чтобы власть признала свои ошибки и легализовала все ввезённые авто. Или ввели бессрочный временный учёт для свободного передвижения и оплаты налога на транспорт, - сказал один из владельцев машин с иностранными номерами.
Автовладельцы решили собраться у здания акимата области вновь, чтобы передать своё письменное обращение, под которым подписались более 100 человек. Встречу запланировали на завтра, 27 января.
25 января в Жанаозене также собрались недовольные ограничениями.
Напомним, владельцы незарегистрированных автомобилей собирались в прошлое воскресение в парке Акбота. Они обратились к акиму города с просьбой рассмотреть их требования.
Владельцев авто с иностранными номерами не удовлетворили слова президента о регистрации до 1 марта 2021 года.
- Всё равно потом придётся платить. Нужно разобраться, как найти выход из сложившейся ситуации. Мы собрались, чтобы изложить наши требования, показать, что мы неравнодушны. Нас хотят обязать встать на этот учёт. А если встанешь, то, соответственно, будешь должен вывезти свой автомобиль в 2021 году, и потом ни один закон таможенного кодекса Евразийского экономического союза не поможет. Нужно, чтобы власть признала свои ошибки и легализовала все ввезённые авто. Или ввели бессрочный временный учёт для свободного передвижения и оплаты налога на транспорт, - сказал один из владельцев машин с иностранными номерами.
Автовладельцы решили собраться у здания акимата области вновь, чтобы передать своё письменное обращение, под которым подписались более 100 человек. Встречу запланировали на завтра, 27 января.
25 января в Жанаозене также собрались недовольные ограничениями.
Напомним, владельцы незарегистрированных автомобилей собирались в прошлое воскресение в парке Акбота. Они обратились к акиму города с просьбой рассмотреть их требования.