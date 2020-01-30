«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.86 KZT
  • €1 = 416.78 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:25

Просмотров: 671

На степную охоту приглашают жителей и гостей Мангистау

Сотрудники историко-культурного комплекса «Отпан» организуют ежегодную традиционную степную охоту ловчими птицами и гончими собаками (тазы). В наступившем году, как сказали работники комплекса, это восьмая по счету охота, проводимая в местности Отпан.

Беркутчи перед началом охоты. Фото из архива Lada.kz
В зрелищном мероприятии примут участие охотники - победители региональных и республиканских соревнований беркутчи Мереке Утегалиев, Айшуак Тайманов, Ертис Есжанов, Утежан Советов, а также молодые беркутчи.

Охота будет вестись с помощью беркутов и гончих собак.

Степная охота «Саятшылық – сал-серінің сарқыты» призвана популяризировать забытую древнюю охоту кочевников.

Добычей охотников станут зайцы, корсаки и лисицы.

Для желающих отправиться в местность Отпан-тау будет предоставлен транспорт.

Охота стартует 7 февраля в 10:00 часов на территории Отпан-тау.

Подробности по телефонам: 8 702 450 2857, 8701 4090949, 8771 5143207.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика