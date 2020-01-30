На степную охоту приглашают жителей и гостей Мангистау

Беркутчи перед началом охоты. Фото из архива Lada.kz

В зрелищном мероприятии примут участие охотники - победители региональных и республиканских соревнований беркутчи Мереке Утегалиев, Айшуак Тайманов, Ертис Есжанов, Утежан Советов, а также молодые беркутчи.



Охота будет вестись с помощью беркутов и гончих собак.



Степная охота «Саятшылық – сал-серінің сарқыты» призвана популяризировать забытую древнюю охоту кочевников.



Добычей охотников станут зайцы, корсаки и лисицы.



Для желающих отправиться в местность Отпан-тау будет предоставлен транспорт.



Охота стартует 7 февраля в 10:00 часов на территории Отпан-тау.



Подробности по телефонам: 8 702 450 2857, 8701 4090949, 8771 5143207.