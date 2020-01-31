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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 698

«Без ответа власти мы не разойдёмся»: Владельцы иностранных автомобилей собрались на площади «Ынтымак» в Актау

Водители вновь выразили своё отношение к сложившейся ситуации с иностранными автомобилями в стране. По их словам, они будут стоять на своём «до последнего», пока власть не пересмотрит ограничения в законе «О дорожном движении».

Сбор автовладельцев машин с иностранными номерами в Актау
На площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне сегодня, 31 января, собралось около 200 владельцев автомобилей с иностранными номерами.

Большинство из них приобрели свои машины в Армении. Указ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о том, что владельцы подобных автомобилей должны зарегистрировать их до 1 марта следующего года, водителей не успокоил.

- Сегодня представители стран Евразийского экономического союза встречаются в Казахстане. Должен быть рассмотрен наш вопрос на этой встрече. Пока нам не дадут ответ, который нас удовлетворит — мы будем стоять до последнего! Мы не одни, мы — народ! Не только в Актау так собрались недовольные, значит, ситуация и правда имеет вес. И вес большой — по всей стране толпа негодующих, не пора ли задуматься власти? Бешеные деньги платить, да сдалась мне эта машина, если бы я знал, что она обойдётся так дорого. Не было в прошлом году фраз о том, что нам нужно вновь платить таможенные пошлины и тому подобное. Что же в этом году изменилось? Нечем больше набить карман представителям власти? Вы хоть представляете, что это за суммы будут, если мы все разом заплатим? Да, Казахстан станет, как Сингапур, вот только народ эти деньги не увидит! Власти лишь бы придумать что-нибудь, от чего народ будет злиться. Проблем что ли нет других для решения? Многодетные, безработица, преступность, коррупция, а вы пристали к нам с регистрацией машин! - сказал один из автовладельцев.

С присутствующими разговаривали сотрудники полиции. Разъяснительные работы не дали результата: по словам собравшихся автовладельцев, представители власти говорят им одно и то же, но не то, что водители хотят услышать.

- Хватит нам твердить об этих ограничениях. Мы в курсе всего. Чего мы тогда по-вашему здесь собрались? Поболтать о том, о сём? Сказано — мы против этих ограничений. Реакция власти на иностранные машины выглядит не совсем адекватно. Конечно. Им хорошо говорить, когда они ездят на своих Lexus за десятки миллионов тенге, а нам, обычным гражданам, приходится изгаляться, чтобы обеспечить себя комфортом. Отдайте нам эти автомобили, продайте их и оформите нам регистрацию на эти вырученные средства. Зачем вам такие дорогие машины? Мы в Армении покупали не класс «люкс», а обычные автомобили. Не стыдно вам требовать от нас ещё миллионов? Кажется, кто-то забыл, что он такой же житель Казахстана и часть народа, а ведут себя так — будто выше нас. Не надо нам этого — нам нужно, чтобы вы к нам прислушались, - высказался один из водителей.

Поддержку толпы вызвали и слова Людмилы Цмиевой, выступившей перед представителем областного акимата.

- Почему власть требует от нас стандарт Евро-4? У нас топливо этого стандарта? Дороги? Пожалуйста, если хотите — создайте нам условия. Просите то, за что сами не в силах ответить. Если бы у нас были такие деньги, как у правительства — мы бы купили машины здесь. Прожиточный минимум — 42 500 тенге. Большинство людей работают за 70 тысяч тенге. Вы о чём? Откуда нам брать миллионы, чтобы заплатить ещё раз — правительство дало ответ? У нас пенсии смешные, 16 850 тенге получает мой знакомый. Никаких надбавок. А потом правительство говорит, что наш народ получает достаточно. Нет. Только единицы. Мы требуем отменить эти госпошлины — от полутора до трёх миллионов. Требуем отменить растаможку — в пределах 42 500 тенге — пусть снимают с нас, без проблем, но не миллионы, - сказала Людмила Цмиева.



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Комментарии ( 4 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 19:50
Цитата: kz1990
да вы не слышали,либо не хотели слышать, либо не узнавали

Да всё они слышали и знали. Сколько знаю таких людей все рассказывали какие они молодцы надурили государство. И других агитировали.
Всё это они осознанно сделали. Просто не ожидали что такой облом произойдёт.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • avon135
 n92 (Посетители) Сегодня, 19:43
"Кажется, кто-то забыл, что он такой же житель Казахстана и часть народа, а ведут себя так — будто выше нас."
То же самое могу сказать и про них, большинство купили машину с КЗ учетом, многие и в кредит, и ничего, заплатили и спокойно ездят. Хотя могли тоже купить лучше за эту цену в Армении.
А им нужно подешевле взять машину лучшего качества, и еще чтоб им разрешили на учет поставить...
 
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  • avon135
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 19:41
Ну ну не класса Люкс они привозили из Армении,я он каждый день вижу не дешевые иномарки ездят по Актау с Армянскими номерами.
Не было в прошлом году фраз о том, что нам нужно вновь платить таможенные пошлины и тому подобное. Что же в этом году изменилось?

Может были ограничения да вы не слышали,либо не хотели слышать, либо не узнавали,а побежали за Армянской халявой купить по дешевке.А теперь стоите и устраиваете митинги,удивительно что полиция еще не разгоняет вас всех! uhmylka
 
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  • avon135
 jokerok (Посетители) Сегодня, 19:41
Мы не одни, мы — народ!

Народ нормально свои машины оформил!
Народ не любит ушлых!
Чешите оформляйтесь!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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