Житель Актау возмутился вырубкой деревьев на территории суда в Актау

- Город не могут озеленить, а они срубают деревья. Это же росло годами, - высказался с негодованием Куаныш.

- Это можно сравнить с тем, что человек стрижется, чтобы привести себя в порядок. Точно также и наша цель - облагородить территорию. Кроме того, в прошлом году мы высадили саженцы, которые принялись и зазеленеют весной, - отметили в суде.

По словам местного жителя Куаныша, на территории суда уничтожена большая часть зеленых насаждений.Представители суда сообщили, что деревья не выкорчевывали, а лишь спилили старые корявые ветви.