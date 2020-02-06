«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Февраля
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.56 KZT
  • €1 = 415.24 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 1413

Житель Актау возмутился вырубкой деревьев на территории суда в Актау

Вырубка зеленых насаждений предпринята для облагораживания территории, сообщили в Актауском городском суде №2.

Фото Куаныша
По словам местного жителя Куаныша, на территории суда уничтожена большая часть зеленых насаждений.

- Город не могут озеленить, а они срубают деревья. Это же росло годами, - высказался с негодованием Куаныш.


Житель Актау возмутился вырубкой деревьев на территории суда в Актау


Житель Актау возмутился вырубкой деревьев на территории суда в Актау


Представители суда сообщили, что деревья не выкорчевывали, а лишь спилили старые корявые ветви.

Житель Актау возмутился вырубкой деревьев на территории суда в Актау


- Это можно сравнить с тем, что человек стрижется, чтобы привести себя в порядок. Точно также и наша цель - облагородить территорию. Кроме того, в прошлом году мы высадили саженцы, которые принялись и зазеленеют весной, - отметили в суде.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 17:56
Когда необходимо спилить деревья, по Закону, надо сначала за это заплатить.
А кто заплатил за эти деревья?
Или по принципу: что позволено Юпитеру, то не велено быку?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Taidan (Посетители) Сегодня, 17:43
Скорее всего им стало тесно в здании суда, поэтому хотят построить пристройку, как ДВД.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • arsenal
  • vaterloo
  • Valeriy
  • Юрий Спассков
  • Ян
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 16:28
- Это можно сравнить с тем, что человек стрижется, чтобы привести себя в порядок. lol Шугаринг и депиляция по-Актауски...Мастера из общества слепых и инвалидов... lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vaterloo
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:25
M_lena,
132131212,
Два дня подряд 2 машины полиции там стоят на страже закона,а я то думаю чем они там занимаются? Теперь понятно чем,охраняют нуну.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • MAXISS
  • Ян
  • vaterloo
  • Valeriy
  • Юрий Спассков
  • Ну Ну
  • Ingul
 M_lena (Посетители) Сегодня, 14:56
Спилили под корень для облагораживания? Не смешили бы народ :)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ян
  • vaterloo
  • Юрий Спассков
 132131212 (Посетители) Сегодня, 14:54
Это можно сравнить с тем, что человек стрижется, чтобы привести себя в порядок. Точно также и наша цель - облагородить территорию

rofl rofl rofl rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика