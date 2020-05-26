Всего в Мангистауской области зафиксировано 172 случая COVID-19

Вечерний Актау. Фото Тамира Хусаинова

Последние три случая инфицирования были выявлены из числа контактных, два – при обращении за медицинской помощью.



- Во всех выявленных в Жанаозене случаях лица являются контактными. Они участвовали в поминальном мероприятии в Сенеке Каракиянского района. В настоящее время специалисты выявляют людей со скрытыми формами, а именно бессимптомных носителей, которые могут распространять инфекцию, не зная, что они сами являются больными, - прокомментировали в пресс-службе департамента.



На многочисленные вопросы пользователей социальных сетей о якобы имеющихся фактах изоляции людей, не имеющих заболевания, специалисты департамента заявляют, что изолируются только те, у кого положительный анализ ПЦР. Дети, у которых выявлены положительные анализы, находятся под медицинским контролем.



Врачи-эпидемиологи ответили на вопрос о возможной второй волне коронавируса: это возможно в том случае, если жители области не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а именно режим карантина.