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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:41

Просмотров: 1534

Всего в Мангистауской области зафиксировано 172 случая COVID-19

По данным на 26 мая в Мангистауской области, с начала регистрации, зафиксировано 172 факта заболеваемости коронавирусом. Такие данные представили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области.

Вечерний Актау. Фото Тамира Хусаинова
Последние три случая инфицирования были выявлены из числа контактных, два – при обращении за медицинской помощью.

- Во всех выявленных в Жанаозене случаях лица являются контактными. Они участвовали в поминальном мероприятии в Сенеке Каракиянского района. В настоящее время специалисты выявляют людей со скрытыми формами, а именно бессимптомных носителей, которые могут распространять инфекцию, не зная, что они сами являются больными, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

На многочисленные вопросы пользователей социальных сетей о якобы имеющихся фактах изоляции людей, не имеющих заболевания, специалисты департамента заявляют, что изолируются только те, у кого положительный анализ ПЦР. Дети, у которых выявлены положительные анализы, находятся под медицинским контролем.

Врачи-эпидемиологи ответили на вопрос о возможной второй волне коронавируса: это возможно в том случае, если жители области не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а именно режим карантина.



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Комментарии ( 3 )

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Леська (Посетители) Сегодня, 22:33
TANKIST,
точняк! хоть бы один вышел на связь, тока не подкупный, а реальный и поведовал бы нас, что такое "корону носить"
 
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  • leo529
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  • Леська
 TANKIST (Посетители) Сегодня, 20:54
Лада, все это лажа. Найдите хоть одного кто лежал в инфекционке и сделайте интервью с ним. Вся правда вышла бы на ружу. Сами боитесь пртом получит по шапке
 
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  • Саид.
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 20:09
Лада вы пишите 172 человек заразились а выздоровели 111 человек 61 человек где? По районам нельзя узнать,?
 
 

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